Atsaucoties uz 26.septembra raidījumu Aizliegtais paņēmiens , kurā tika aktualizēta starppilsētu autobusu pasažieru pārvadājumu kvalitāte, starptautisko pasažieru pārvadājumu kompānija Lux Express atgādina, ka šī problēma zināma jau ilgāku laiku.

Jau 2013.gadā starptautisko autobusu reisu operators Lux Express, iebilstot pret pastāvošo situāciju pasažieru pārvadājumu jomā Latvijā, mēneša garumā rīkoja akciju, bez maksas pārvadājot pasažierus no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ, vienlaikus parādot, ka pārvietošanās ar autobusu var būt arī komfortabla un mūsdienīga.

Ar toreiz rīkoto aktivitāti nebija apmierināta AS Nordeka - cits starppilsētu pasažieru pārvadātājs. Kā raidījumā Aizliegtais paņēmiens norādīja AS Nordeka valdes priekšsēdētājs Sergejs Zabavņikovs, uzņēmums uzskatīja, ka Lux Express akcijas dēļ konkrētajā mēnesī cietis zaudējumus, par ko no valsts pieprasīja kompensāciju 2000 eiro apmērā.

Lux Express valdes priekšsēdētājs Hanness Sārpū ir pārliecināts - šie izteikumi parāda Latvijā strādājošo pārvadātāju domāšanas modeli – viss ir jākompensē valstij, nevis jādomā par rentabilitāti, kvalitāti un pasažieriem. Tāpat šis gadījums uzskatāmi pierāda to, ka Latvijā pastāvošā situācija pārvadājumu jomā tiešām nav pieņemama un tirgū ir pārāk maz spēlētāju, tādējādi darbojošies dalībnieki slīgst pašapmierinātībā un ir gatavi iebilst par jebkuru aktivitāti, ko paveicis cits pasažieru pārvadātājs.

Lai mainītu esošo situāciju, 2015.gadā Lux Express uzsāka parakstu vākšanas iniciatīvu platformā Manabalss.lv, aicinot Latvijas iedzīvotājus parakstīties par pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu. Kompānija uzskatīja un joprojām ir pārliecināta, ka, atverot šo tirgu, tiktu veicināta pasažieru pārvadātāju savstarpējā konkurence un attiecīgi arī pakalpojumu kvalitātes attīstība un cena, kas savukārt mudinātu cilvēkus ceļot ar autobusu, nevis ar automašīnu. Tādējādi tiktu arī mazināti satiksmes sastrēgumi un pazemināts vides piesārņojuma līmenis.

Raidījumā Aizliegtais paņēmiens tika norādīts, ka "salīdzinājumā ar Somiju un Igauniju, starppilsētu autobusi Latvijā ir lēnāki, ar mazāk pieejamām ērtībām, turklāt nereti arī krietni dārgāki". Šeit noteikti jāatceras, ka visā Skandināvijā, tāpat arī Igaunijā jau darbojas atvērtais pasažieru pārvadājumu tirgus, kura ieviešanu Latvijā simtprocentīgi atbalsta un jau vairākus gadus vēlas panākt arī kompānija Lux Express.

"Jau tagad saviem klientiem piedāvājam augstu komforta līmeni par adekvātu cenu, taču redzam, ka to būtu iespējams nodrošināt ne tikai starptautiskajos reisos, bet arī iekšzemes pasažieru pārvadājumos. Protams, atvērtā tirgus gadījumā rēķināmies arī ar konkurenci, taču tā ir tikai saprotama parādība, kas, galu galā, mūs tikai rosinātu tālākattīstībai, savukārt pasažieriem radītu daudzveidīgu un arvien kvalitatīvāku piedāvājumu," uzskata Lux Express valdes priekšsēdētājs.