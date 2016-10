Meļņiks: Sieviešu faktors   

Atcerēsimies, kad par Valsts prezidenta amatu cīnījās Obama ar Klintoni, abi bija atšķirīgi. ASV līdz pašreizējā Valsts prezidenta ievēlēšanai augstākajā amatā nekad vēl nebija bijis politiķis ar tumšu ādas krāsu. Un joprojām nav bijusi sieviete. Protams, vēlētāju izvēli pamatā noteica kandidātu personība, spēja pārliecināt publiku, taču nenoliedzami vēlētāju attieksmi pret konkrētiem politiķiem ietekmēja arī jau izveidojusies personiskā attieksme pret dažādu dzimumu un dažādas ādas krāsas cilvēkiem. Proti, ja cilvēks vispār pieņem, ka prezidenta amatā var būt, piemēram, sieviete, tikai tad viņš tā īsti ieklausās, ko viņa saka. Kaut nevar izslēgt, ka, vēlēšanu kampaņai ieejot kaut kādā finiša taisnē, kāds var arī mainīt savu iepriekšējo attieksmi pret to, kādam ir jābūt vai jāizskatās politiķim.

Eiropā ir mazliet atšķirīgi, te jau ir bijusi tāda pieredze. Un, jāsaka, kopumā ņemot, ļoti pozitīva. Varbūt pat tik ļoti, ka brīžiem šķiet – tieši sievietes iecelšana augstākajā amatā var būt kā risinājums izejai no kaut kāda politiskā strupceļa. Kā tas nupat, piemēram, piedzīvots Igaunijā. Jebkurš cits pretendents uz augstāko amatu šķita pārāk pelēks uz atraktīvā Ilvesa fona. Bija vajadzīgs kontrasts, un to atrada (ar to, protams, neapšaubu jaunievēlētās prezidentes politiķes talantu).

Vēlreiz atgriežoties pie ASV prezidenta vēlēšanu piemēra – nupat bijām liecinieki tam, ka arī politiķa attieksme pret sievietēm kā tādām var būt ļoti izšķiroša viņa nākotnei. Runa ir par atklātībā nākušo paseno videoierakstu, kurā Tramps lielās ar savām spējām apgrābstīt un iesaistīt seksuālās attiecībās sievietes, izmantojot savu slavenības statusu, kā arī stāsta par neveiksmīgiem centieniem pārgulēt ar precētu sievieti. Jā, Klintone savulaik varbūt ir pat skarbāk izteikusies par sievietēm, taču tas noticis "dzimuma grupas" iekšienē, to konkrētā situācijā varēja saprast, turpretim Tramps šādi faktiski demonstrējis pārākumu par ne-vīrišķo sabiedrības daļu. Bet tādas lietas nepiedod. Tā jau ir frontes līnija.