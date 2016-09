Riodežaneiro paralimpisko spēļu bronzas medaļnieks lodes grūšanā Edgars Bergs pēc pirmdien izcīnītās trešās vietas atzina, ka pie godalgas viņš ticis arī ar veiksmes palīdzību.

"Uzskatu, ka man palīdzēja arī veiksme, jo medaļās iekļuvu tuvāko sekotāju apsteidzot tikai par centimetru," pēc sacensībām intervijā LMT Straumei teica atlēts.

LETA jau ziņoja, ka Bergs, startējot F35 medicīnas grupā, labākajā no sešiem mēģinājumiem lodi aizgrūda 14,55 metrus tālu.

Par paralimpisko čempionu kļuva Fu Sjiņhaņs no Ķīnas, kurš sasniedza rezultātu 15,19 metri, bet sudraba godalgu ieguva Ernans Emanuels Urra no Argentīnas, kurš bija 14,91 metru tāls. Tikmēr ceturtais palika Merans Nikoē Majds no Irānas, kurš pēdējā mēģinājumā lodi aizgrūda 14,54 metrus tālu un Bergam zaudēja tikai centimetru.

"Sajūtas ir lieliskas. Ja reiz tika izcīnīta medaļa, tad viss sanāca labi, bet gribējās arī vairāk," atzina Bergs. "Strādājām ļoti smagi, aizvadījām daudz treniņu un gatavojāmies (sacensībām) nopietni."

Tikmēr sportista trenere Maija Ukstiņa sacīja, ka viņas audzēknis sasniedzis labāko rezultātu, kopš pirms diviem gadiem viņam tika veikta smaga muguras operācija.

"Ja Edgaram pirms diviem gadiem nebūtu bijusi smaga muguras operācija, tad šodien jautājums par medaļām būtu citādāks. Bet ir pagājuši divi gadi un šodien viņš sasniedza savu labāko rezultātu pēc operācijas. Arī turpmāk smagi strādāsim un gatavosimies nākamā gada pasaules čempionātam Londonā, taču tagad vajag atpūsties un iziet rehabilitāciju," piebilda trenere.

Riodežaneiro Bergs izcīnīja savu ceturto paraolimpisko spēļu medaļu karjerā. Pirms 12 gadiem Atēnās viņš tika pie sudraba lodes grūšanā un bronzas diska mešanā, bet 2008.gadā Pekinā viņš ieguva sudrabu lodes grūšanā.

Tāpat Bergs pērn Dohā kļuva par pasaules vicečempionu lodes grūšanā.

LETA jau ziņoja, ka par Riodežaneiro paralimpisko spēļu čempioniem iepriekš kļuva titulētais Aigars Apinis, kurš triumfēja diska mešanas sacensībās un izcīnīja savu ceturto zelta medaļu karjerā, kā arī Diāna Dadzīte, kura bija labākā šķēpmešanā, savā medicīnas grupā labojot pasaules rekordu.

Latviju paralimpiskajās spēlēs pārstāv vieglatlēti Dadzīte (šķēpmešana un diska mešana), Taiga Kantāne (diska mešana un lodes grūšana), Apinis (diska mešana) un Bergs (lodes grūšana), iejādes sportā startē Rihards Snikus, loka šaušanā individuāli un arī jaukto komandu sacensībās piedalās Ieva Melle un Gints Jonasts, paralimpiskajā airēšanā startē Eduards Pupelis un Žanna Cvečkovska, peldēšanā dalībnieku vidū ir Jānis Plotnieks, bet ratiņpaukošanā viena no galvenajām favorītēm ir Poļina Rožkova.

Riodežaneiro paralimpiskās spēles norisināsies līdz 18.septembrim.