Kaut jūnijā un jūlijā pēc tam, kad par Vienotības vadītāju kļuva bijušais eirokomisārs Andris Piebalgs, partijas reitings kāpis, augustā tas atkal sarucis. "Man likās, ka reitingam jāstabilizējas. Kas augustā ir noticis, man ir grūti analizēt," neizpratni par reitinga kritumu intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma piektdien pauda Piebalgs, uzsverot, ka darīs visu, lai izpildītu savu solījumu - panāktu, ka partijas reitings līdz decembrim sasniegtu divciparu skaitli.

"Neuzskatu, ka stratēģija partijas konsolidācijā un arī pamatvirzienos bijusi kļūdaina, tāpēc ceru, ka septembrī mēs atgūsimies. Mans mērķis paliek tas pats - divciparu skaitlis decembrī. Esmu to publiski teicis un pie tā palieku. Man šķiet, ka tas ir objektīvs [mērķis], ko Vienotībai jāsasniedz," pauda partijas vadītājs.

Piebalgs arī norādīja, ka viņam ir plāns, kā savu mērķi sasniegt. "Pirmkārt, esam likvidējuši savas iekšējās nesaskaņas, esam izrunājuši lietas, kuras mums traucēja attīstīties. Esam nostiprinājuši sadarbību ar ministriem. Tagad ir tikpat svarīgi strādāt ar Saeimas deputātiem. Partija ir konsolidējusies. Mūsu lēmumi ir diezgan skaidri un saprotami gan Valsts ieņēmumu dienesta jautājumā, gan budžeta jautājumā. Mēs konsekventi aizstāvam reformas gan izglītībā, gan drošības nostiprināšanā. Tam vajadzētu dot rezultātu," cer partijas vadītājs.

Viņš gan arī atzīst, ka starta punkts ir visnotaļ slikts: "Mums nav viegli atrauties no zemajiem reitingiem, bet tas tiks sasniegts." Pretējā gadījumā viņš esot "gatavs uzņemties politisko atbildību", gan neprecizējot, vai ar to domā atkāpšanos no partijas vadītāja amata.

Jau vēstīts, ka augustā Vienotības reitings piedzīvoja kritumu par 2,1%, proti, par partiju nu būtu gatavi balsot vien 4,2% aptaujāto vēlētāju.