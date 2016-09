Divdesmit gadu laikā sabiedrības attieksme pret aktīvu dzīvesveidu un sportu ir fantastiski uzlabojusies, taču šādas lieliskas idejas kā Eiropas Sporta nedēļa ir jāveicina un jāvirza uz priekšu, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, uzskata pazīstamais kardioķirurgs Andrejs Ērglis, kurš intervijā pastāstīja par kustīguma nozīmi un mazkustīguma sekām.

Fragments no Eiropas Sporta nedēļai veltītās intervijas:

Vai Latvijā esam pietiekami kustīgi?

Jā, un ne tikai Latvijā. Tas ir visas pasaules fenomens. Sporta aktivitātes ir kļuvušas par dzīves stilu, kas ir ievērojami veicinājis dzīves kvalitāti un ilgumu. Tas ir pētīts un medicīniski pierādīts, ka fiziskā aktivitāte reāli palielina cilvēka spēju dzīvot ilgāk, turklāt pagarina tieši kvalitatīvas dzīves gadus. Tiek rekomendēti absolūti skaidri un noteikti kritēriji, cik daudz cilvēkam vajadzētu kustēties, sākot no bērna līdz pat seniora vecumam. Varbūt mazliet jocīgi skan, kad runā par senioru vai veterānu sacensībām. Lai gan situācija ir laba, ir jāturpina arvien vairāk iesaistīt cilvēkus, lai aktīvu dzīvesveidu padarītu par ikdienu.

Vai Latvijā tiek veicināts aktīvs dzīvesveids?

Var tikai uzskaitīt visas skriešanas, riteņbraukšanas un cita veida sacensības, kas ir ļoti populāras. Nav jau jāskrien maratons, kas nav ļoti veselīga lieta, bet visi tie piecu, desmit kilometru skrējieni - tie ir ideāli. Vai arī orientēšanās sports. Kas var būt vēl labāks par skriešanu mežā, kur turklāt tiek nodarbināts arī prāts? Mums lieliski ir attīstījies senioru teniss un basketbols. Kustība lielā mērā ir nācijas veselības un panākumu ķīla. Joprojām aktuāls ir teiciens, ka veselā miesā ir vesels gars. Absolūti precīzi.

Tomēr daudz tiek runāts par sēdošo laikmetu un biroju darba negatīvo ietekmi...

Man šķiet, ka to cilvēki ir sapratuši un šobrīd tas ir mazliet pārspīlējums. Atslēgas vārds ir "pieejamība". Lai šiem biroja darbiniekiem būtu iespēja izkustēties. Neko jau nevar darīt - ja jāstrādā, tad jāstrādā. Aktīvākie vēl mēģina tos vingrinājumus darba vietā, ko varu ieteikt, bet obligāti vajadzētu pēc šīs sēdošās darba dienas vismaz stundu pakustēties. Iespējas jau ir - sporta zāles, veloceliņi, slēpošanas trases.

Vai pietiek, ja uz darbu un atpakaļ brauc ar velosipēdu?

Grūti pateikt, vai ar to pietiek, bet tas katrā ziņā ir labi. Daudz kas atkarīgs no darba specifikas. Mums slimnīcā, skrienot pa gaiteņiem un kāpnēm, jau tā fizisko aktivitāšu norma savācas darba dienas laikā. Liftu vispār nevajadzētu izmantot. Sēžot darbā pie datora, ir mazliet grūtāk to aktivitāti sakrāt.

Kāpēc no veselības viedokļa ir svarīgi kustēties?

Ar kustīgumu tiek trenēta kardiogēnā sistēma, kā arī pēc būtības samazinās svars, un tas prasa mazāk insulīna. Mazāk var attīstīties diabēts un sirds slimības. Tāpat tiek trenēta kaulu locītavu sistēma.

Visu interviju lasiet laikraksta Diena Eiropas Sporta nedēļai veltītajā pielikumā!