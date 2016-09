"Apsaimniekotāji, ja runājam par vietējiem, nogaida, skatās, kā viss attīstīsies. Turpretī lietuvieši acīmredzot ir gatavi daudz vairāk riskēt, doties tādā kā avantūrā," intervijā Romānam Meļņikam stāsta Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes loceklis Ervins Straupe.



Fragments no intervijas :



Namu apsaimniekotājus satraucis fakts, ka šajā tirgū ienāk lietuvieši. Bail no konkurences?



Ienāk ārvalstu kapitāls, kas vienkārši uzpērk esošos uzņēmumus. Līdz ar to skaidrs, ka tā nav konkurence. Izdevumus par iegādi šie investori, loģiski, liks uz iedzīvotāju pleciem. Ja mēs runājam par tīro konkurenci kā tādu, tā vietējos uzņēmējus apsaimniekošanas jomā nesatrauc. Konkurence ir laba. Bet, kā jau teicu, šajā gadījumā saskaramies ar tendenci, ka ienācēji šajā tirgū nevienu māju savā apsaimniekošanā nepārvilina, ne ar vienas mājas piemēru neuzrāda, ka ir labāki, vienkārši pērk jau gatavu klientu bāzi.

Apsaimniekotāju pārpirkšanā vietējie nespēj konkurēt?

Mūsu kapitālam, protams, tas varētu būt apgrūtinoši. Bet tas nav neiespējami. Tas nozīmē, ka arī Latvijas uzņēmumiem būs jākonsolidē savi spēki, lai stātos pretī šādiem lietuviešu uzņēmumiem. Kaut galarezultātā, protams, no tā cietīs klienti, jo katrs pirkums kaut kā jāatpelna, līdz ar to agri vai vēlu kaut kādas korekcijas cenās ir paredzamas.

Vietējiem namu apsaimniekotājiem bizness ne īpaši sokas, ka viņi gatavi to pārdot?