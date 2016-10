SPRK: Apkures sezona sākas ar gaidāmu siltuma tarifu samazinājumu patērētājiem

Apkures sezona sākas ar gaidāmu siltumapgādes tarifu samazinājumu patērētājiem Latvijā, aģentūrai LETA pavēstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Atbilstoši Latvijas Gāzes informācijai dabasgāzes tirdzniecības cena oktobrī paliks nemainīga - 156,52 eiro par tūkstoti normālkubikmetru (EUR/tūkst.nm3), savukārt novembrī un decembrī prognozēts dabasgāzes tirdzniecības cenu samazinājums līdz 149,4 EUR/tūkst.nm3.

"Līdz ar to komersantu siltumenerģijas tarifi, kas noteikti atkarībā no dabasgāzes cenas, būs līdz pat 16% zemāki, salīdzinot ar aizvadītā gada apkures sezonas sākumu. Komersantiem, kuriem siltumenerģijas pakalpojuma tarifi ir noteikti atkarībā no dabasgāzes cenas, SPRK apstiprina tarifus tabulas veidā noteiktam dabasgāzes tirdzniecības cenu diapazonam. Mainoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, mainās arī siltumenerģijas gala tarifs, kas komersantam jāpiemēro," skaidroja SPRK.

