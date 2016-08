Straupe: Latvija zaudē pozīcijas kaimiņiem pat savās mājās

8. augusta ziņa par to, ka uzņēmums Civinity iegādājies a/s Hausmaster un SIA Homemaster, pavīdēja plašsaziņas līdzekļos un pazuda. Kā fakts par nebūtiskām pārbīdēm Latvijas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas vidē.

Tomēr kas ir noticis namu apsaimniekošanas jomā? Vai ir pamats satraukumam, kāds valdīja pirms Civinity iegādājās Jūrmalas namsaimnieku? Kopš šī darījuma pagājuši divi gadi. Civinity ne vien pārņēmis Jūrmalas namsaimnieku, bet arī paplašina savu darbības sfēru ar sabiedrisko ēku uzturēšanu un dalību atkritumu apsaimniekošanas biznesā. Pagaidām Jūrmalā!

Kā šis jaunums ietekmē mūs visus? Plašsaziņas līdzekļi ir piesātināti ar ziņām par naudas trūkumu Latvijas budžetā, par mazajām algām medicīnas, drošības, izglītības sistēmās, par mūsu pašu ekonomisko nevarību pienācīgas aizsardzības nodrošināšanā, bet šī ziņa tiek uzņemta ar zināmu latviešiem raksturīgo vēsumu – tas mūs neskar! Es piekrītu, ka namu pārvaldīšanas nozare nekad nebūs Latvijas Nokia, tā nedos lielu pienesumu mūsu valsts ekonomikas izaugsmē. Tomēr vēlos vērst uzmanību, ka šī nozare ir saistīta ar vairumu Latvijas ģimeņu, tātad ar lielākās daļas Latvijas iedzīvotāju mājsaimniecības maksātspēju un ilgtermiņa labklājību. Namu apsaimniekošana ir apjomīga mūsu ikdienas izdevumu sastāvdaļa. Skumji, ja daļa no šiem līdzekļiem aizplūst no Latvijas, stiprinot citas valsts ekonomiku.

Manuprāt Lietuvas uzņēmuma plāni ir tālejoši. Hausmaster nav liels, ja skatam no kopējā apsaimniekošanas uzņēmumu saraksta, bet, ja no šī saraksta izslēdzam pašvaldības uzņēmumus, paveras pavisam cita aina – Hausmaster ir viens no Latvijas lielajiem privātajiem apsaimniekošanas uzņēmumiem. Viens no tiem, kas spēja aktīvi piesaistīt tās Rīgas pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) mājas, kuras pēdējo gadu laikā ar pieaugošu intensitāti atstāj "silto RNP azoti".

Šobrīd Civinity grupa, kurā ietilpst SIA Jūrmalas Namsaimnieks, a/s Hausmaster un plašākais publikai neko neizsakošais SIA Homemaster ir Latvijā lielākais privātais namu apsaimniekotājs. Kā ziņo plašsaziņas līdzekļi, Civinity meklē iespējas iegādāties arī citas apsaimniekošanas kompānijas Latvijā un vēl šajā gadā plāno paziņot par vēl vienas kompānijas iegādi.

Vai šo Civinity investīciju mērķis attaisno līdzekļus? Vai scenārijs, līdzīgi kā citos biznesa sektoros, kuros leiši jūtas kā savās mājās, ir ielauzties Latvijas tirgū un lēnām kāpināt apjomu? Nebūsim naivi. Visas līdzšinējās darbības ir tikai līdzeklis. Ilgtermiņa mērķis, kuru kompānijai nav izdevies realizēt savās mājās – kļūt par valsts lielāko spēlētāju, turot savās rokās vairāk par pusi no visas valsts apsaimniekojamo daudzdzīvokļu namu. Protams, dažs uzskatīs mani par utopistu, tomēr Civinity, turpinot pareizi spēlēt līdzšinējo "šaha partiju", kļūs par reālāko pretendentu pārējām Latvijas pašvaldībām piederošo apsaimniekotāju vai pat Rīgas namu pārvaldnieka iegādei jau tuvāko pāris gadu laikā.

Par to, ka pašvaldībām piederošie apsaimniekotāji nonāks pārdošanā, īpašu šaubu nav. Dīvainākais ir tas, ka mēs paši to veicinām. Tam pozitīvu augsni palīdz gatavot Valsts kontrole ar saviem paziņojumiem par to, ka Ekonomikas ministrija un pašvaldības neveicina iedzīvotāju pievienošanos privātajiem apsaimniekotājiem. Tādējādi izdarot spiedienu uz Ekonomikas ministriju un pašvaldībām ierobežot brīvu iedzīvotāju izvēli.

Interesanti, ka Civinity grupas pārstāvis Vitolds Sapožņikovs norāda: "Nebija viegli ienākt tādā slēgtā tirgū, kāda ir Latvijas apsaimniekošanas nozare, kurā lielāko tirgus daļu ieņem pašvaldības uzņēmumi". Interesanti, ka Lietuvas tirgus ir daudz noslēgtāks par Latvijas. Lietuvā neviens Latvijas apsaimniekošanas uzņēmums nestrādā un, visticamāk, arī nestrādās. Turklāt zemāk kvalificētie darbinieki arī pēc īpašnieku maiņas turpinās darbu lietuviešiem piederošajā uzņēmumā, savukārt vadošais menedžments tiks importēts no Lietuvas. Otrs Lietuvas privātais apsaimniekotājs City Service savu ekspansiju Latvijā ir sācis no Liepājas, pirms diviem gadiem iegādājoties uzņēmumu Namu serviss Apse.

Viens nu gan šai lietā ir 100% skaidrs – daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieki par kopīpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu kādam maksās vienmēr. Sekojoši, kad pēc gada vai diviem pašvaldību apsaimniekotāji nonāks pārdošanā, Civinity grupa kā lielākais privātais apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā būs reālākais pretendents to iegādei. Uzņēmums, kuru jebkurā iegādes konkursā būs iespējams definēt kā ar atbilstošu pieredzi, kapacitāti utt. Turklāt spēja piesaistīt bankas Citadele finansējumu šādu uzņēmumu iegādei Civinity grupa ir pierādījusi dzīvē. Arī Hausmaster iegāde notika, finansējoties šajā bankā. Ideāls pretendents. Ja neskaita to, ka uzņēmuma peļņa nevis paliks Latvijā, bet stiprinās Lietuvas ekonomisko potenciālu.

Mūsu uzdevums ir nevis nolaist rokas un pazemīgi nolūkoties kaimiņu smalkajās biznesa kombinācijās, bet pilnvērtīgi piedalīties leišu šaha partijā. Mērķis ir visiem atļautajiem līdzekļiem viņus pārspēt, neļaujot daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas nozarei pilnībā nonākt kaimiņvalsts uzņēmumu kontrolē.