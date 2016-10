"Mūsu dienaskārtību, Jūrmalas [domes] dienaskārtību neietekmē nekādi ziedotāji, tas nu ir pilnīgi skaidrs," ceturtdien sarunā ar Latvijas Televīziju apgalvo Jūrmalas mērs Gatis Truksnis, kurš šorīt atbrīvots pēc tam, kad otrdien viņu aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieki.

Truksnis Latvijas Televīzijai uzsver, ka neko nelikumīgu neesot darījis. Viņš nenoliedz, ka mudinājis uzņēmējus būt pilsoniski aktīviem un atbalstīt ne vien politiskās partijas, bet arī sporta klubus, taču likuma ietvaros.

Tajā pašā dienā, kad tika veikta kratīšana Trukšņa kabinetā Jūrmalas domē un viņa dzīvesvietā Bulduros, aizturēts arī miljonārs Jūlijs Krūmiņš un savulaik ar partiju No sirds Latvijai saistītais Jorens Raitums. Izskanējusī informācija liecina, ka lieta uzsākta par politisko partiju finansēšanas pārkāpumiem. Kamēr uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš, kurš pēc atbrīvošanas no aizturēšanas izolatora veltīja skarbus vārdus KNAB un sūdzējās par attieksmi un izturēšanos pret aizturētajiem, kā arī neslēpa, ka savulaik likumā atļautajā kārtībā ziedojis līdzekļus No sirds Latvijai, Truksnis uzsvēra, ka viņam nekādas saistības ar finansējuma piesaisti šai partijai nav bijis.

"Es ļoti ceru, ka tas nav saistīts ar konkrētas partijas mēģināšanu mazināt [LZP] reitingus vai nogremdēt, tāpat es ceru, ka tas nav saistīts ar pārmaiņām, reformām, ko mēs darām Jūrmalas pilsētā, un šo te stabilitāti, kas ir beidzot iestājusies un ļoti daudziem nepatīk," komentēja Jūrmalas mērs.

Viņš neplāno pamest partiju un mēra amatu, turklāt arī gatavojas kandidēt nākamgad gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Arī LZP Jūrmalas nodaļas vadītājs Jānis Lediņš norādīja, ka partijas biedri vismaz pašlaik negrasās rosināt Trukšņa izslēgšanu .