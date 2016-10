Latvija kopumā ir ļoti laba vieta, kur meklēt, atrast un izskolot informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistus, uzskata tehnoloģiju testēšanas uzņēmuma TestDevLab līdzīpašnieks Ervins Grīnfelds.

"Šeit ir ļoti gudri IT speciālisti, kas sevi labi pierāda starptautiskajā vidē gan ar zināšanām, gan angļu valodas prasmēm," sacīja Grīnfelds. "Protams, notiek cīņa par labākajiem darbiniekiem starp esošajiem IT uzņēmumiem, un, lai piesaistītu un noturētu darbiniekus, ne tikai algām ir jābūt konkurētspējīgām, bet arī uzņēmuma kultūrai un videi jābūt tādai, kur IT speciālistam būtu motivējoši strādāt."

Runājot par savu uzņēmumu, Grīnfelds norādīja, ka līdz šim izdevies katru gadu dubultot apjomus. "Gan apgrozījuma, gan darbinieku skaita ziņā esam dubultojušies, bet šeit ir viena piebilde - šobrīd esam mainījuši stratēģiju tādā virzienā, ka mēs necentīsimies izaugsmi tīri finansiāli balstīt tikai uz darbinieku skaitu, bet vairāk ieguldām inovatīvās tehnoloģijās un produktos, augstākas pievienotās vērtības pakalpojumos."

"Šāda investīcija uzreiz neatspoguļosies uzņēmuma apgrozījuma pieaugumā, taču mūsu plāns ir, ka tas atmaksāsies vairāku gadu griezumā," prognozēja uzņēmējs.

SIA TestDevLab nodarbojas ar programmatūras testēšanu, testēšanas programmproduktu izstrādi, kā arī mobilo un tīmekļa risinājumu izstrādi ārpakalpojumā. Uzņēmuma klientu vidū ir Skype, Microsoft, Twilio, Libon, Latvenergo, vairākas Latvijas bankas un daudzi citi uzņēmumi. Pēc uzņēmuma aplēsēm, produktus, ko testē TestDevLab, visā pasaulē lieto apmēram 1,5 miljardi cilvēku.

Uzņēmums dibināts 2011.gada novembrī. Uzņēmums vienādās daļās pieder Andrejam Frišfeldam un Grīnfeldam, bet pērn apgrozīja 2,354 miljonus eiro un nopelnīja 727 510 eiro.