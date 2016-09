Neskaidrības saistībā ar suņu reģistrēšanas samazinātajām izmaksām teju apturējušas līdzšinējo aktivitāti reģistrācijas procesā, jo Zemkopības ministrija (ZM) maldinot sabiedrību tā vietā, lai steidzamības kārtā virzītu attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, aģentūru LETA informēja Latvijas Veterinārārstu biedrībā (LVB).

Biedrības ieskatā ministrija rada haosu, priekšlaicīgi paziņojot par plānotajām izmaiņām Lauksaimniecības datu centra (LDC) cenrādī, kas suņu īpašniekiem nozīmētu 3,50 eiro reģistrācijas maksu līdzšinējo 7,11 eiro vietā.

Tādēļ likumsakarīgi, ka cilvēki gaidot solītās izmaiņas, nevis veic reģistrāciju par 7,11 eiro. Iznākumā suņu īpašnieku reģistrēšanās aktivitāte augustā sarukusi divkārt salīdzinājumā ar aprīli, kad ZM vēl nebija nākusi klajā ar publiskajiem paziņojumiem par plānotajām pārmaiņām, norāda biedrībā.

"ZM nekavējoties steidzamības kārtā jāpieņem solītie grozījumi noteikumos un tehniski jānodrošina attālinātās suņa reģistrācijas iespēja. No savas puses apņemamies turpināt sekot suņu apzīmēšanas cenām. Līdz šim biedrība nevienu sūdzību nav saņēmusi ne no īpašniekiem, ne ministrijas, kas liek domāt, ka informācija par it kā veterinārārstam samaksātajiem 50-70 eiro par suņa čipēšanu bijusi apzināta sabiedrības maldināšana," norāda Viduža.

LVB uzsver, ka suņu īpašnieki reģistrācijā ir kūtri nevis cenu dēļ, bet tāpēc, ka apzinoties - valsts mērķis reģistrēt visus Latvijā mītošos suņus ir dažādu nodevu un nodokļu iekasēšana.

"Pat ja apzīmēšana būtu bez maksas, no tās izvairītos, tāpēc valstij un pašvaldībām ir rūpīgi jāstrādā pie kontroles un uzraudzības," norāda biedrībā.

LVB prognozē, ka maksimālais apzīmēto suņu skaits valstī varētu būt sagaidāms ap 80 000. Trakumsērgas vakcinācija Latvijā ir obligāta, uzraudzības un kontroles mehānismi ir atstrādāti, tāpēc maz ticams, ka apzīmēto suņu skaits varētu pārsniegt pret trakumsērgu vakcinēto suņu skaitu valstī. Likumprojekta virzības laikā ZM nosauktais Latvijā mītošo suņu skaits 260 000 ir absurds, uzsver biedrība.

Tikmēr ZM pārstāve Rūta Rudzīta aģentūrai LETA atzina, ka ministrija noraida viedokli par it kā radīto haosu un, tāpat kā līdz šim, rūpēsies, lai Latvijas un īpaši lauku iedzīvotājiem suņu reģistrēšanas izmaksas būtu iespējami zemākas.

Vienlaikus ZM atzinīgi vērtē biedrības sniegto paziņojumu par izteikto atbalstu samazināt reģistrācijas maksu, jo iepriekš LVB pauda viedokli par to, ka neatbalsta ministrijas virzītos noteikumus, ar kuru šis maksas samazinājumus tiek noteikts.

"ZM aicina LVB strādāt konstruktīvi un cer, ka tā nākotnē atturēsies no nepamatotu un nepatiesu saukļu izplatīšanas, kas dos iespēju LVB atgūt sabiedrības uzticību,' norādīja ministrijas pārstāve.

Kā ziņots, ZM drīzumā plāno iesniegt valdībā grozījumus noteikumos LDC publisko maksas pakalpojumu cenrādis, samazinot maksu par mājdzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē no pašreizējiem 7,11 eiro uz 3,50 eiro. Savukārt dzīvnieku patversmes visus suņus varēs reģistrēt bez maksas.

Pēc 2014.gada statistikas datiem, Latvijā ir 260 000 suņu. Šā gada 20.jūlija datubāzē bija reģistrēti tikai 41 039 suņi.

Kā ziņots, suņu obligātā reģistrēšanas, kā arī čipēšanas problēma aktualizējās martā, kad ZM konstatēja, ka daudziem suņu īpašniekiem laukos nav iespējams izpildīt obligātās prasības, jo naudas trūkuma dēļ tie veterinārārstam nevar samaksāt.

Obligātā suņu čipēšana un reģistrācija LDC datubāzē jāveic līdz 2017.gada 1.janvārim. Ja prasība netiks izpildīta, Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī pašvaldības policija drīkstēs uzlikt sodu, kas fiziskajām personām ir no septiņiem līdz 210 eiro, bet juridiskajām - no 15 līdz 350 eiro.