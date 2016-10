Vakar Ministru kabineta sēdē apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Izglītības likumā. Tie skar dažādus jautājumus, to skaitā problēmu, ka ir gadījumi (ministrs Kārlis Šadurskis (Vienotība) sēdē minēja aptuveno skaitu 30), kad mācību iestādes vadītājs vai pedagogs pauž Latvijas valstij nelojālus apgalvojumus un, kā saka, neko viņam nevar īsti padarīt. Ņemot vērā pedagogu un skolas ievērojamo ietekmi uz to, kā veidojas skolnieku priekšstati par to vai citu tēmu, problēma nav no pirksta izzīsta. Un attiecīgi pret grozījumiem nebūtu ko iebilst.