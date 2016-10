Nākamajā reizē, kad ir slikts garastāvoklis un dziļa pārliecība par to, cik Latvijā viss ir slikti, aicinu atcerēties, kas bija t. s. karstākās tēmas publiskajā telpā oktobra pirmajās nedēļās... Kamēr Krievijas un Rietumu konfrontācija sasniedz jaunu spriedzes līmeni, mēs dedzīgi pārspriežam to, ko nu pārspriežam, neatkārtošu. Un, ja abstrahējas, tad jāsecina, ka acīmredzot dzīvojam īstā miera ostā, – ja lielākās kaislības ir par to, ko kurš sarunājis, atbildējis uz sarunāto. Vai zaudējis kādu amatu.