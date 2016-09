Apkures sezonu sāks cerīgā noskaņojumā

Tuvojoties apkures sezonas sākumam, kāpņu telpās parādās atgādinājumi parādniekiem, taču kopumā situācija ir optimistiska – vismaz rudens mēnešos apkures tarifi nebūs augstāki kā pirms gada, un arī jauni parādnieki klāt gandrīz neesot nākuši. Uzņēmumi, kas lielākoties izmanto dabasgāzi, atzīst, ka tās cena šobrīd ir zema, tāpēc vismaz sezonas sākumā siltumenerģiju varēs pārdot par zemāku tarifu nekā pērn. Arī tie uzņēmumi, kas kurina ar šķeldu, vismaz rudenī tarifu celt neplāno, gluži otrādi – dažviet tiek runāts par to samazināšanu no nākamā gada.

Uzņēmumi, kuri izmanto dabasgāzi, ir labvēlīgā situācijā, jo šogad tās tarifs ir vēsturiski viens no zemākajiem, Dienai skaidro Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas prezidente, SIA Salaspils siltums valdes locekle Ina Bērziņa-Veita. Viņas teiktais saskan ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētāja Rolanda Irkļa izteikumiem LNT raidījumā 900 sekundes. Gāzes tirgus atvēršana notiks nākamā gada aprīlī, kad sezona ies uz beigām, bet brīvā tirgus iekustēšanos Bērziņa-Veita prognozē apmēram divu gadu laikā. Arī šķeldas cena ir stabila, jo bijušas vairākas siltas ziemas un uzņēmumiem veidojušies šķeldas uzkrājumi. "Nostabilizējušies piegādātāji, un cenu lēcieni nav bijuši. Noteikti lielu pārsteigumu nebūs," ir pārliecināta Bērziņa-Veita. A/s Latvijas gāze savu turpmākā tarifa prognozi sola publicēt tuvākajās dienās.

Dabasgāzes tarifa kritums ļāvis samazināt siltumapgādes tarifu arī citviet. SIA Jūrmalas siltums valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš Dienai skaidro, ka pēc jaunās biomasas katlumājas atvēršanas Kauguros šā gada jūnijā no kopējā uzņēmuma kurināmā bilances šķelda aizņem 60%. Vītoliņš, kurš ir arī Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas valdes loceklis, uzskata, ka kopumā Latvijā situācija ir stabila un vairākas pašvaldības ir izmantojušas iespējas nomainīt fosilo kurināmo ar atjaunojamajiem resursiem, par Eiropas fondu naudu uzbūvējot šķeldas katlumājas. Jau minētajai katlumājai Kauguros kopējās izmaksas bija 6,5 miljoni eiro, no tām Kohēzijas fonds sedza 2,6 miljonus eiro, bet pārējais bija Jūrmalas siltuma ieguldījums.

Viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem ir Rīgā – 40,68 eiro par megavatstundu bez PVN. A/s Rīgas siltums pārstāve Linda Rence saka, ka šāds tarifs ir zemākais no visām republikas nozīmes pilsētām, kā arī par 23% zemāks nekā Tallinā un Viļņā. Šā gada augustā tarifs bija par 15% zemāks nekā pērn šajā laikā. Ja dabasgāzes cena nekāps, šāds tarifs galvaspilsētā paliks septembrī un oktobrī. Bērziņa-Veita atgādina, ka Rīgas siltums kā liels gāzes patērētājs saņem gāzi par salīdzinoši zemāku cenu nekā citi uzņēmumi.

