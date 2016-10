Ļoti liela iedzīvotāju grupa neseko, kas un kā šobrīd notiek varas gaiteņos, liecina jaunākā SKDS aptauja.

Lai ko arī jautātu par ministriem, pilnīgi visās atbildēs procentuāli lielākais skaits respondentu savu vērtējumu nespēj sniegt. Atkarībā no jautājuma, ministrus nav spējuši novērtēt no 40% līdz pat 70% aptaujāto, svētdien vēstīja raidījums LNT Ziņu TOP 10.

"Citiem vārdiem, tas norāda uz ļoti izteiktu atsvešinātību no varas," vērtē sociologs, SKDS direktors Arnis Kaktiņš.

To vidū, kuri spējuši sniegt savu vērtējumu, visaugstāko novērtējumu izpelnījies aizsardzības ministrs un finanšu ministre. 26% aptaujāto uzskata, ka vislielākais labums ir no Raimonda Bergmaņa (ZZS), bet Danai Reizniecei-Ozolai (ZZS) atzinību veltījuši 24%. Kaktiņa vērtējumā, abu ministru popularitātes pamatā ir tas, ka viņiem lielā mērā izdevies izvairīties no skandāliem.

“Tas, kas tur ir ļoti svarīgs elements, un es to gribētu tiešām uzsvērt - ļoti svarīgs elements - ir dažādu skandālu esamība vai neesamība,” skaidro Kaktiņš.

Politologs Ivars Ījabs savukārt spriež, ka Eiropas valstīs aizsardzības ministri tradicionāli ir populāri. Tāpēc pārsteigums drīzāk būtu, ja Bergmanis tiktu vērtēts negatīvi. Pēc viņa teiktā, Bergmanis arī ir ļoti labi adaptējies ministra amatā.

Savukārt finanšu ministres panākumus viņš skaidro ar to, ka viņa daudziem simpatizē. “Finanšu ministre ir vēsturiski ar diezgan augstiem reitingiem, jo Reizniece-Ozola cilvēkiem patīk nenoliedzami. Un viņa, protams, ir viens no ZZS tādas jaunās paaudzes, kura varētu tad perspektīvā droši vien aizstāt to paaudzi, kuru mēs parasti saistām ar [Augustu] Brigmaņa kungu un daudziem citiem,” norāda Ījabs.

Nākamais, taču jau ar krietni mazāku - 14% aptaujāto - atbalstu ir iekšlietu ministrs, bet pēc viņa visi ar vienādu 11% atbalstu seko četri ministri: kultūras, zemkopības, ārlietu un veselības.

Anda Čakša veselības ministres amatā ir nepilnus četrus mēnešus. Vērtējums, viņasprāt, ir adekvāts. Tomēr veselības ministre gribētu labāku rezultātu un sevi salīdzina ar vistu no pasakas.

“Es stāstīšu tagad kā pasakā. Zināt, ir gailis un vista. Un gailis saka: “Vista, tev ir skaļi jādzied, lai visi redz, ka tu arī esi dziedātājputns.” Un vista trīs dienas tā mēģina, bet saprot, ka paliek badā. Un tad ir jautājums. Es reizēm laikam esmu vista, kura meklē tārpus un aizmirst skaļi dziedāt. Nu, bet man tas ir jāmācās,” secināja Čakša.

Viņa vada vienu no visproblemātiskākajām jomām, tāpēc tas, visticamāk, ir tikai laika jautājums, kad viņas reitings sāks kristies, prognozē Kaktiņš. Bet Ījabs uzskata, ka sabiedrības dotā uzticība Čakšai jāizmanto, lai sāktu reformas nozarē.

Aptauja arī izteikti izgaismo, kuru ministru sabiedrība vērtē vissliktāk. Tas ir izglītības ministrs Kārlis Šadurskis (Vienotība). Aptaujātie uzskata, ka viņš visvairāk bremzē valdības darbu un ir visnespējīgākais un visnekompetentākais ministrs.

Šadurskis tikmēr sevi sauc par vienīgo, kurš premjera Māra Kučinska (ZZS) valdībā ir panācis vislielākās pārmaiņas savā nozarē. Un ar to viņš arī skaidro savu nepopularitāti.

“Ja kaut kas nav noticis tā, kā kāds ir vēlējies, tad, protams, ka Latvijā vienmēr pie visa ir vainīgs ministrs. Uzņemoties šos amata pienākumus, es to ļoti labi sapratu. Es ļoti labi sapratu, ka vispopulārākie būs tie ministri, kas skaisti izskatīsies, bet ne sevišķi daudz darīs. Un kuram nu ir iekritis tai lauciņā rakt to, ņemt to lielāko vagu, tas nebūs populārs,” spriež Šadurskis.

Gan sociologs, gan politologs vērtē, ka skolotāju atalgojuma reformas dēļ izteikti kritiskais vērtējums par Šadurski ir likumsakarīgs.

Aptaujā arī noskaidrots, kuram ministram cilvēki noteikti negribētu uzticēt savu naudu. “Savā ziņā mēs varētu teikt, ka tā ir tāda uzticēšanās visaugstākā pakāpe, ja es esmu gatavs ņemt un uzticēt kādam savu sūri grūti pelnīto naudu,” komentē Kaktiņš.

Atbildot uz šo jautājumu, jau atkal visbiežāk nosaukts Šadurskis. “Uj, es nemaz neilgojos pēc viņu [maka], nē. Man, paldies Dievam, sieva uztic, manas kompetences robežās, ar mūsu ģimenes naudas maku rīkoties,” uz šādu vērtējumu atbildēja ministrs.

Kopumā otrs visnegatīvāk vērtētais ir tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (NA), kurš iekūlies virknē skandālu. Gan ekspertu, gan arī paša ministra ieskatā šāds aptaujas rezultāts ir bijis neizbēgams.





“Šī aptauja ir kā spogulis tam, ka jau no šī gada jūnija mērķtiecīgi tiek organizēta dāsni apmaksāta melnā PR kampaņa pret mani. Visa informācija tiek apkopota un tiek regulāri iesniegta izmeklēšanas iestādēm. Tā ka, es domāju, šīs kampaņas organizētāji agri vai vēlu tiks saukti pie atbildības,” norādīja ministrs.

Arī Ījabs domā, ka lielākā daļa negatīvās publicitātes ir saistīta ar kampaņu pret Rasnaču kā tieslietu ministru, kurai viņš pats arī kaut kādā ziņā bija devis pamatu.

Aptauja ļauj secināt, ka kopumā trešais nepopulārākais Kučinska komandā ir ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (Vienotība).