No šā gada 19.septembra Rīgas mikroautobusu satiksmes pasažieri, kuri brauc ar 271.maršruta minibusiem, turpmāk varēs ar vienu transportu nokļūt lielākajās Rīgas slimnīcās - Paula Stradiņa, Linezera un Gaiļezera, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

271.maršruts tiks pagarināts, lai pasažieri varētu ērtāk un īsākā laika periodā nokļūt plānotajā galamērķī.

Patlaban pasažieri izmanto divus sabiedriskos transportlīdzekļus, lai nokļūtu uz vienu vai otru slimnīcu. Pagarinot 271.minibusa maršrutu, pasažieri turpmāk varēs īsākā laika periodā ērti nokļūt uz P.Stradiņa, Linezera un Gaiļezera slimnīcu.

Pagarinātajā maršrutā darba dienās minibusi kursēs biežāk rīta stundās ar intervālu no 14-30 minūtēm, pa dienu - no 16-35 minūtēm un vakaros - ar 14-30 minūšu intervālu. Brīvdienās minibusi šajā maršrutā nekursēs. Izmaiņas maršrutā stāsies spēkā no šā gada 19.septembra.

Maršruta pagarinājumā virzienā no P.Stradiņa slimnīcas minibusi kursēs pa šādu maršrutu - no P.Stradiņa slimnīcas līdz Aizpriežu ielai, tālāk pa Aizpriežu ielu uz Linezera ielu, Dzērbenes ielu, Brīvības gatvi, Šmerļa ielu, Malienas ielu, Hipokrātu ielu līdz galapunktam Gaiļezera ielā.

Virzienā no galapunkta minibusi kursēs pa Gaiļezera ielu, Hipokrātu ielu, Malienas ielu, Šmerļa ielu, Brīvības gatvi, Krustabaznīcas ielu, Ropažu ielu, Dzērbenes ielu un tālāk pa maršrutu līdz galapunktam - P.Stradiņa slimnīcai. Kopējais maršruta garums būs 17,4 kilometri.

Pilnsabiedrība Rīgas mikroautobusu satiksme dibināta 2012.gada 24.gada oktobrī. Uzņēmums nodrošina pasažieru pārvadājumus 21 pilsētas maršrutā.