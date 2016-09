Ar nereģistrētu transportlīdzekļu realizāciju varēs nodarboties tikai komersanti, kuri reģistrējuši tirdzniecības vietu

Valdība otrdien atbalstīja grozījumus Ceļu satiksmes likumā, paredzot, ka ar nereģistrētu transportlīdzekļu realizāciju Latvijā varēs nodarboties tikai komersanti, kuri noteiktā kārtībā ir reģistrējuši tirdzniecības vietu.

Satiksmes ministrija (SM) skaidro, ka pašreiz tirdzniecībai Latvijā var pieņemt nereģistrētu transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu, kuru tirdzniecībai nodod cits Latvijā reģistrēts komersants, kurš to kā preci ievedis no ārvalsts. Šāda kārtība apgrūtina pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas kontroles iespējas un tādā veidā pieļauj iespēju uzņēmumiem ļaunprātīgi izvairīties no PVN nomaksas.

"Vienlaikus ir konstatēts, ka, nereģistrējot komercdarbību, Latvijā tiek ievesti un tālāk atsavināti transportlīdzekļi, neveicot pirms tam šo transportlīdzekļu reģistrāciju. Šajos gadījumos transportlīdzekļa pārdevējs nereti pircējam piedāvā jaunu iegādes dokumentu, kurš it kā ir izstrādāts ārvalstī. Tādējādi tiek samazināts maksājamo nodokļu apmērs un slēpta komercdarbība, kā arī tiek ierobežotas pircēja iespējas aizsargāt savas patērētāja tiesības, kas kopumā būtiski skar sabiedrības intereses," teikts likumprojekta anotācijā.

Pēc SM paustā, lai samazinātu šādas iespējas, paredzēts, ka ar nereģistrētu transportlīdzekļu realizāciju varēs nodarboties tikai komersanti, kuri noteiktā kārtībā ir reģistrējuši tirdzniecības vietu. Papildus situācijas risināšanai paredzēts noteikt, ka Latvijā nereģistrēts transportlīdzeklis jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai piecu dienu laikā pēc tā ievešanas.

Vienlaikus likumprojekts paredz mazināt administratīvo slogu muitas formalitāšu kārtošanā, Latvijā ievedot transportlīdzekli. Patlaban spēkā esošā kārtība nav pietiekami efektīva, lai nodrošinātu muitas formalitāšu kārtošanas un attiecīgu nodokļu nomaksas kontroli, ievedot Eiropas Savienībā transportlīdzekli, kura izcelsmes valsts, pēdējās reģistrācijas valsts vai valsts, no kuras transportlīdzeklis ievests Latvijā, nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

Lai pilnveidotu normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas kontroli Latvijā ievestajiem transportlīdzekļiem, vienlaikus mazinot administratīvo slogu, paredzēts, ka nepieciešamo informāciju par muitas formalitāšu nokārtošanu un attiecīgu nodokļu nomaksu turpmāk būs iespējams saņemt elektroniskā veidā.

Attiecīgie likuma grozījumi iekļauti nākamā gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu paketē.