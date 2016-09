Arī otrdiena būs silta un bez nokrišņiem

Arī otrdien Latvijā vēl turpināsies vasarīgi laikapstākļi - nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

No rīta debesis lielākoties būs apmākušās, izņemot Kurzemi, kur vietām spīdēs saule un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15 grādu robežās. Turpmākajās stundās mākoņi izklīdīs un daudzviet jau spīdēs saule, turpinos sildīt gaisu.

Dienas vidū gaisa temperatūra būs sasniegusi plus 20 grādu atzīmi, bet pēcpusdienā vietām būs iesilis līdz plus 23 grādiem, un pārsvarā visā valstī debesis būs skaidras.

Lielākoties pūtīs lēns vējš.

Rīgā no rīta debesis būs mākoņainas, taču uz pusdienlaiku skaidrosies, saule spīdēs visu atlikušo dienas daļu. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.