Lai valsts budžetā iegūtu papildu 13,35 miljonus eiro, tiek piedāvātas izmaiņas transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklī, kurā tiktu ņemts vērā arī CO2 izmešu apjoms – jo vairāk, jo lielāks maksājums, tā otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness .

Valdība otrdien nolēmusi atcelt auto un motociklu nodokli, bet palielināt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, no 2019.gada to diferencējot pēc izmešu apmēra, vēsta aģentūra LETA.

Satiksmes ministrija (SM) skaidrojusi, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes tiek pārskatītas, tās palielinot par 7,4%, ņemot vērā patēriņa cenu indeksa izmaiņas, kā arī nepieciešamību kompensēt vieglo automobiļu un motociklu nodokļa atcelšanu.

Savukārt no 2019.gada paredzēts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes diferencēt pēc spēkrata oglekļa dioksīda (CO2) izmešu apmēra. Automobiļiem ar CO2 izmešu daudzumu līdz 50 gramiem uz vienu kilometru likme būs 20 eiro, ar CO2 izmešu apmēru no 51 grama līdz 95 gramiem uz vienu kilometru likme būs 48 eiro, bet ar izmešu apmēru 96 gramiem līdz 115 gramiem uz vienu kilometru likmes apmērs būs 69 eiro.

Automobiļiem ar CO2 izmešu daudzumu no 116 gramiem līdz 130 gramiem uz vienu kilometru nodokļa likme būs 91 eiro, ar izmešu apmēru no 131 grama līdz 155 gramiem uz kilometru - 124 eiro, no 156 gramiem līdz 175 gramiem - 140 eiro, no 176 gramiem līdz 200 gramiem - 160 eiro, no 201 grama līdz 250 gramiem - 250 eiro, no 251 grama līdz 300 gramiem uz vienu kilometru - 360 eiro, no 301 grama līdz 350 gramiem - 490 eiro, bet no 351 grama - 640 eiro.

Vienlaikus, ja automašīna pēc 2017.gada 1.janvāra Latvijā tiks reģistrēta pirmo reizi, tai tiks piemērotas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, balstoties uz izmešu apmēru.

Tāpat izmaiņas paredz jaunas nodevas ieviešanu: 10 eiro dienā vai 1000 eiro gadā – Latvijas iedzīvotājiem par braukšanu Latvijā ar ārvalstīs reģistrētiem vieglajiem auto.

"Piedāvātās izmaiņas būtībā ir starta šāviens pārmaiņām Latvijas vieglo autoparkā, jo vecu, bet jaudīgu auto ar lieliem CO2 izmešu apjomiem ekspluatācija kļūs ievērojami dārgāka," prognozē Latvijas Automoto biedrības prezidents Juris Zvirbulis.

Satiksmes ministrijas sagatavotajā informācijā Ministru kabinetam norādīts, ka 2017. gadā transportlīdzekļu reģistrācijas nodeva valsts makā ienesīs 98 miljonus eiro (2018. gadā jau vairāk nekā 102 miljonus eiro), kas ir par 13,35 miljoniem eiro vairāk nekā šogad. 6,4 miljonus eiro gadā paredzēts iegūt no ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa, kurus vada Latvijas iedzīvotāji.

Par šiem priekšlikumiem galavārds būs jāsaka Saeimai.

Papildināts ar valdības lēmumu un Satiksmes ministrijas skaidrojumu. Viss raksts un informatīvas tabulas lasāmi otrdienas, 27. septembra, avīzē Dienas Bizness!