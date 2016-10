Mājokļu programmas nodrošināšanai 2017.gada pirmajā pusgadā būs pieejami 4,25 miljoni eiro, kas ir puse no nākamgad nepieciešamajiem līdzekļiem programmas nodrošināšanai, tāpēc valdība uzdeva Ekonomikas ministrijai sameklēt līdzekļus programmas nodrošināšanai līdz gada beigām.

Līdzekļi 2,8 miljonu eiro apmērā mājokļu programmas nodrošināšanai nākamgad tiks rasti Ārlietu ministrijas budžetā, kas bija paredzēti kā iemaksa par Latvijas dalību OECD 2017.gadā, šodien lēma valdība. Savukārt līdzekļi par Latvijas dalību OECD 2017.gadā šogad tiks meklēti ministrijās, pārskatot to budžetus.

Tāpat no uzturēšanās atļauju tirdzniecības mājokļu programmas nodrošināšanai 2017.gadā joprojām iezīmēti 2,5 miljoni eiro.

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (Vienotība) aģentūrai LETA stāstīja, ka mājokļu programmai līdz nākamā gada vidum pavisam droši būs pieejami 4,25 miljoni eiro, taču kopumā nākamgad nepieciešamais finansējums programmai ir 8,5 miljoni eiro.

"Valdība ir atradusi pusi no programmai nepieciešamās summas nākamgad. Savukārt nākamā gada pirmajā pusgadā plānots meklēt atlikušo summu. Redzams, ka gada laikā varam atrast atlikušo naudu, piemēram, programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" u.c.," teica Ašeradens.

LETA jau rakstīja, ka valdība pagājušajā nedēļā uzklausīja ekonomikas ministra Arvila Ašeradena (Vienotība) ziņojumu par iespējām nākamgad finansēt mājokļu programmu. Ekonomikas ministrs stāstīja, ka nepietiks ar iepriekš plānotajiem ieņēmumiem no termiņuzturēšanās atļauju tirdzniecības.

"Nākamgad programmai nepieciešami 8,5 miljoni eiro, no kuriem 2,5 miljoni eiro tiks ņemti no termiņuzturēšanās atļaujām. Līdz ar to trūkst seši miljoni eiro. Ekonomikas ministrija piedāvāja sašaurināt to personu loku, kas varētu pretendēt uz valsts galvojumu mājokļu programmā, taču šis priekšlikums tika noraidīts. Man nav risinājuma, kur ņemt naudu. Neuzņemos to meklēt Ekonomikas ministrijas apcirkņos. Tāpēc mums visiem jādomā, kur ņemt trūkstošos līdzekļus," uzsvēra Ašeradens.

Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne norādīja, ka gadījumā, ja trūkstošos sešus miljonus eiro nevar atrast Ekonomikas ministrijā, tad valdībai jālemj, kā rīkoties. Vienlaikus viņa atzina, ka no budžeta finansēt mājokļu programmu nav iespējams.

Ašeradens norādīja, ka bijis priekšlikums palielināt termiņuzturēšanās atļauju slieksni, pret ko ministrs izturējās kritiski, norādot, ka tas nozīmētu šīs programmas likvidēšanu.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (Vienotība) sacīja, ka termiņuzturēšanās atļauju programma ir teju apstājusies, jo patlaban mēnesī tiek saņemti aptuveni pieci pieteikumi, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekš.