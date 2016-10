No amata atstādinātā Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Orniņa noraida apgalvojumus par labumu pieņemšanu no uzņēmēja un miljonāra Jūlija Krūmiņa, turklāt sauc viņa apgalvojumus par tiesneses un tiesu varu diskreditējošiem.

Kā aģentūrai LETA norādīja Orniņa, viņa "kategoriski noraida iepriekš medijos izskanējušo informāciju par sevi, ko sniedzis Krūmiņš", norobežojoties no izteikumiem par viņai it kā dotajiem materiālajiem labumiem, uzsverot, ka nekas tamlīdzīgs nav noticis.

"Pašlaik esmu atstādināta no tiesneša pienākumu izpildes, taču joprojām esmu amatpersona un uzskatu par savu pienākumu informēt sabiedrību par izskanējušajiem apgalvojumiem, kas diskreditē mani un tiesu varu kopumā. Man ir aizdomās turētās statuss kriminālprocesā, kas saistīts ar aizturēto uzņēmēju Krūmiņu. Man tiek inkriminēta "piedāvājuma pieņemšana" no viņa un neizpaužamu ziņu izpaušana žurnālistam - taču abas lietas nav savstarpēji saistītas," komentē tiesnese.

Viņa norāda, ka Krūmiņu pazīst jau 30 gadus, gan uzsverot, ka "šis apstāklis nekādā veidā nav ietekmējis manu profesionālo, ne arī amatpersonas darbību".

Tiesnese arī skaidroja Krūmiņa publiski teikto par dzīvokļa piešķiršanu. "Šī gada 3.septembrī dzīvoklim, kurā līdz tam dzīvoju, beidzās īres līgums. Tajā brīdī uzreiz pārcelties uz dzīvokli, kur līdz savai nāvei iepriekš dzīvoja mana mamma, dzīvot nebija iespējams, jo tas bija jāpielāgo manām vajadzībām. Šie darbi savlaicīgi netika izdarīti dažādu apstākļu sakritības dēļ. Tādēļ vērsos pie tuvas paziņas, kura nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstību - Maijas Čerņavskas, kas ir Krūmiņa meita. Jautāju, vai ir pieejams dzīvoklis uz noteiktu laiku. Viņa man ieteica sazināties ar īpašumu pārvaldītāju," tā skaidroja Orniņa.

Viņa papildināja, ka, ņemot vērā, ka dzīvesvieta viņai bija nepieciešama īsam laikam rudens-ziemas periodā, tika panākta vienošanās, ka viņa varētu īrēt kādu no dzīvokļiem, kas netiks izīrēti šajā periodā trokšņu dēļ saistībā ar blakus plānotajiem būvdarbiem. "Jebkāda cita veida materiāla sadarbība ne ar Čerņavskas kundzi, ne viņas tēvu Krūmiņu un mani nav notikusi," uzsvēra tiesnese.

"Ņemot vērā savas pašreizējās finansiālās iespējas, esmu informējusi nekustamo īpašuma pārstāvjus par to, ka atsakos no turpmākām īres tiesībām," rezumēja Orniņa.

Orniņas valsts amatpersonas deklarācijā par 2015.gadu ir iekļauts, ka tiesnesei pieder divi dzīvokļi: Rīgā un Babītes novadā. Pagājušajā gadā Orniņa nopelnījusi 31 283 eiro, turklāt viņai nav bijuši ne parādi, ne aizdevumi, ne arī uzkrājumi.

Pagājušajā nedēļā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) aizturētais uzņēmējs otrdien Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā Viens pret vienu apgalvoja, ka Orniņai nesen uzdāvinājis "divsimt trīssimt tūkstošus". To Krūmiņš izstāstīja, skaidrojot, kāpēc viņam nebūtu jēgas mēģināt, piemēram, dot kukuli Orniņai, jo viņa naudu no Krūmiņa var dabūt arī tāpat vien. "Ja Orniņai šodien vajag vienu tūkstoti vai miljonu, tad viņa no manis to mierīgi var paņemt tūliņ. Es viņai tikko uzdāvināju divsimt trīssimt tūkstošus. (..) Viņu tikko izmeta ārā no dzīvokļa Vecrīgā, es viņai iedevu dzīvokli Jūrmalā, neprasot nevienu kapeiku," izteicās Krūmiņš.

Līdz ar to uzņēmējs mēģināja apgāzt izskanējušo versiju, ka viņš varētu būt piedāvājis kādu labumu tiesnesei Orniņai, lai palīdzētu savam paziņam Jurim Miķelim kādas civillietas sakarā. Šādu versiju miljonārs vērtēja kā pilnīgi absurdu.

LETA jau ziņoja, ka nesen no amata tika atstādināta Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Orniņa, kurai piemērots aizdomās turētās statuss kriminālprocesā, kas saistīts arī ar Krūmiņu. Kā sarunā ar aģentūru LETA pagājušajā nedēļā skaidroja tiesnese, minētajā lietā viņai tiek inkriminēta neizpaužamu ziņu izpaušana un "piedāvājuma pieņemšana" no Krūmiņa.

Vaicāta, vai kriminālprocess saistīts ar kādu konkrētu lietu, kas bija pie viņas izskatīšanā, Orniņa sacīja, ka tā neesot, turklāt viņa uzsvēra, ka Krūmiņu pazīst jau ilgus gadus un uzņēmējs nekad nav viņai piedāvājis kādus materiālus labumus, līdz ar to viņa nekad tādus nav varējusi pieņemt.

Tikmēr Latvijas Televīzijas raidījums De facto pagājušajā nedēļā vēstīja, ka Krūmiņš varētu būt izmantojis labās attiecības ar Orniņu, lai palīdzētu paziņam kādas civillietas sakarā. Raidījumam neoficiāli bija kļuvis zināms, ka KNAB ir aizdomas, ka Krūmiņš mēģinājis izlīdzēt uzņēmējam Miķelim, kura ziedojums Zaļo un zemnieku savienībai arī pievērsis KNAB uzmanību partiju finansēšanas lietā. Orniņas vadītā tiesa skatījusi kādu ar Miķeli saistītu lietu.