Autoceļu remontu sezona turpinās; visvairāk uz Ventspils šosejas

Arī šonedēļ uz Latvijas ceļiem turpināsies remontdarbi, un visvairāk būvdarbu posmu joprojām ir uz Ventspils šosejas, portālu Diena.lv informēja uzņēmums Latvijas valsts ceļi.

Uz Ventspils šosejas darbi turpinās četros posmos no Jūrmalas šosejas līdz Tukuma rotācijas aplim. Lai izvairītos no iespējamiem sastrēgumiem, ieteicamie apbraucamie ceļi ir caur Jūrmalu vai pa Liepājas šoseju.

Kurzemē remontdarbi notiek arī uz reģionālā autoceļa Talsi-Stende-Kuldīga. Uz šī ceļa sākot no Talsiem, ir pieci luksoforu posmi, un paredzamais būvdarbu posma šķērsošanas laiks ir viena stunda.

Darbi turpinās uz Liepājas šosejas, uz tilta pār Kauguru kanālu. Tur satiksme novirzīta pa pagaidu tiltu, to regulē luksofors. Atsevišķos gadījumos satiksme var būt palēnināta.

Vidzemē ceļu remontdarbi turpinās uz tilta pār Gauju Siguldā, kur satiksme pa vienu joslu tiek organizēta ar luksoforiem. Lai izvairītos no iespējamiem sastrēgumiem, autovadītāji aicināti izmantot tiltus Murjāņos vai Cēsīs. Tāpat ceļu remontdarbi turpinās uz Vidzemes šosejas no Siguldas Līgatnes virzienā, uz Valmieras šosejas posmā no Rubenes līdz Mellupes tiltam ir četri luksoforu posmi un jārēķinās ar papildu stundu ceļā, pirms Vecpiebalgas ir būvdarbu posms 10 kilometru garumā, ar papildu stundu ceļā jārēķinās, arī braucot no Augšlīgatnes uz Nītauri.

Zemgalē lielākie būvdarbi it būvdarbi notiek uz autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate posmā Krasti-Ērberģe, kur ir divi luksoforu posmi un jāieplāno papildu 20 minūtes ceļā un vienā posmā satiksme novirzīta pa apvedceļu. Tāpat remontdarbi ir uz autoceļa Ķekava-Skaistkalne, posmā no Bārbeles līdz Lietuvas robežai, tur jārēķinās ar pieciem luksoforu posmiem un papildu 40 minūtēm ceļā. Savukārt Skaistkalnē joprojām ir slēgts ir 300 metru garš ceļa posms, tāpēc satiksme ir organizēta pa apvedceļiem.

Latgalē lielākie būvdarbi turpinās no Krāslavas, dodoties Kombuļu virzienā, kur ir četri luksoforu posmi, kas prasa pusstundu, kā arī no Daugavpils Silenes virzienā, kur arī jārēķinās ar četriem luksoforu posmiem un 50 minūtēm ceļā.

Būvdarbi Latgalē notiek arī uz autoceļa Viļāni-Preiļi-Špoģi, no Radopoles līdz Stabulniekiem, un uz autoceļa Višķi-Nīcgale, posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Dubnai.