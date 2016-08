Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministri ir vienisprātis, ka ir nepieciešama spēcīga Eiropa, šodien pēc tikšanās ar kolēģiem pauda Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (Vienotība).

"Mums ir vienots viedoklis, ka ir nepieciešama spēcīga Eiropa, kas nodrošina drošību visiem pilsoņiem," teica Rinkēvičs. Tāpat diskusijās spriests, ka ir nepieciešama daudz plašāka koordinācija un sadarbība ekonomikas jautājumos, tostarp arī attiecībā uz izaugsmi un darbvietām, lai turpinātos jau iesāktie procesi.

Ministri arī runājuši par Eiropas iestāžu atbildību un secinājuši, ka tai ir jābūt lielākai pret iedzīvotājiem. Ministrs atzina, ka pastāv tāds kā saiknes pārrāvums starp to, ko dara šīs iestādes un kā situāciju no savas puses redz valstis. "No otras puses, jāsaka godīgi, ka daudzi politiķi ar vieglu roku vaino Briseli - par savām kļūdām un par to, ko nav izdarījuši," turpināja Rinkēvičs.

Politiķi vienojušies, ka ir jāturpina ciešā sadarbība Eiropas nākotnes vārdā.

Savukārt jautājumā par balsojumu par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības ministri ir vienisprātis, ka Lielbritānijai jābūt pēc iespējas tuvāk Eiropai. Tomēr vienlaikus Rinkēvičs atgādināja, ka diskusijas ir tikai pašā sākumā.

Rīgā vakar un šodien notika Baltijas valstu un Ziemeļvalstu jeb formāta NB8 ārlietu ministru sanāksme. Ministri atskatījās uz sadarbību reģionā 25 gadu laikā kopš Baltijas valstu neatkarības atgūšanas, pārrunāja aktualitātes Eiropā, kā arī drošības jautājumus reģionā un ārpus tā.