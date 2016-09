Brīdinājuma braucienā ap Ministru kabinetu piedalās vairāki desmiti taksometru

Šodien vairāki desmiti dažādu zīmolu taksometri riņķo ap Ministru kabinetu, piedaloties Latvijas Taksometru arodbiedrības organizētajā taksometru vadītāju brīdinājuma pasākumā, kura mērķis ir pievērst valdības uzmanību taksometru nozares problēmām un protestēt pret "nepārdomātu likumu un normatīvo aktu pieņemšanu".

Taksometru vadītāji brauc pa Brīvības ielu gar Ministru kabinetu, tad nogriežas pa Elizabetes ielu, no kuras pa Tērbatas ielu atgriežas uz Brīvības ielas, novēroja aģentūra LETA.

Pasākums norit klusi, taksometru vadītāji neizmanto skaņas signālus, lai pievērstu sev uzmanību.

Protesta pasākuma dēļ satiksmes sastrēgumi neveidojas.

Kā iepriekš skaidroja Latvijas Taksometru arodbiedrības valdes loceklis Genādijs Aksjonovs, iepriekš taksometru vadītāji ar lielu nepacietību un ieinteresētību bija gaidījuši novārtā atstātās taksometru pārvadājumu nozares sakārtošanu, taču, iepazīstoties ar ministriju iniciatīvām, esot skaidrs, ka jaunie priekšlikumi radīs vēl lielāku haosu nozarē un daudzos gadījumos vēl vairāk sarežģīs situāciju.

"Ar brīdinājumu braucienu nevēlamies radīt satiksmes sastrēgumus un problēmas rīdziniekiem, ne arī taksometru klientiem rīta agrumā. Mēs vēlamies, lai mūs sadzird un pamana. Izskatās, ka ierēdņi, lemjot par taksometru nozari, neuzskata par vajadzīgu uzklausīt un ņemt vērā nozarē strādājošo viedokli," stāstīja Aksjonovs.

Kā ziņots, Saeima šodien vērtēs, vai nodot izskatīšanai komisijās grozījumus Autopārvadājumu likumā, ar kuriem paredzēts Latvijā ieviest kopbraukšanas jeb "ridesharing" pakalpojumus.

Partijas Vienotība Saeimas deputāti sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izstrādājuši un iesnieguši izskatīšanai Saeimā grozījumus Autopārvadājumu likumā, ar kuriem paredzēts Latvijā ieviest kopbraukšanas jeb "ridesharing" pakalpojumus, no kuriem populārākais ir pasaulē pazīstamais Uber. Likumprojektu parakstījuši arī Rihards Kols no nacionālās apvienības un Ingmārs Līdaka no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS).

Ar grozījumiem Autopārvadājumu likumā plānots nodrošināt kopbraukšanas pakalpojumu drošumu un uzticamību, nosakot prasības uzņēmumiem, kuri atbalsta transporta kopbraukšanas pakalpojumus, kā arī darbības noteikumus pārvadātājiem, kuri sniedz šādus pakalpojumus. Valstij savukārt būs iespēja uzraudzīt transporta kopbraukšanas pakalpojumus.

Piedāvāto regulējumu jau kritizējusi Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un taksometru kompānijas, paužot, ka tādējādi nozarei tiek piedāvāts ērtāks modelis nodokļu nemaksāšanai. Arī satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS) uzsvēris, ka izmaiņas regulējumā būtu jāvirza noteiktajā kārtībā - diskusijās ar ministrijām un nevalstisko sektoru, nevis atsevišķiem deputātiem likumprojektu uzreiz iesniedzot Saeimā. Turklāt pati Satiksmes ministrija strādā pie regulējuma izmaiņām nozarē.