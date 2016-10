Brīvdienas būs drēgnas un ar brāzmainu vēju

Šodien daudzviet Latvijā ir gaidāms lietus un pūtīs arī brāzmains vējš, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Lietus daļā valsts teritorijas būs jau no rīta, un dienas laikā tas jau būs lielākajā daļā valsts un turpināsies līdz vakaram. Vien valsts dienvidaustrumos vakarpusē nokrišņi mitēsies un caur mākoņiem uzspīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra dienā nepakāpsies augstāk par plus 6, plus 10 grādiem.

Pūtīs ziemeļaustrumu vējš, kas piekrastes rajonos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē.

Svētdien nokrišņu zona galvenokārt skars valsts centrālos rajonus un Kurzemi, tikmēr Vidzemē un Latgalē to būs mazāk. Gaisa temperatūra būs līdzīga kā šodien - tā nebūs augstāka par plus 11 grādiem.

Rīgā no rīta nokrišņi vēl netiek prognozēti, taču pusdienlaikā galvaspilsētu sasniegs lietus, un sagaidāms, ka turpinās līt visu atlikušo dienu. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 7 grādus. Arī svētdien tiek prognozēts lietus, kas galvenokārt būs dienas pirmajā pusē, bet pēcpusdienā mitēsies. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 11 grādiem.