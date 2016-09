Brīvdienas būs lietainas

Šajās brīvdienās Latvijā daudzviet gaidāms lietus un gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par plus 21 grādu, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

No rīta lietus gaidāms Kurzemē, jūras piekrastē un vietām Zemgalē, bet dienas vidū līs daudzviet - lielākajā daļā Kurzemes un Zemgales, kā arī vietām Latgalē un Vidzemē. Vakarā visā Latvijā, izņemot Kurzemes piekrasti, lietus mitēsies.

Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda robežās.

Lietaina būs arī nakts uz svētdienu, kad vietām arī ducinās pērkons. Svētdien no rīta līs vietām Latgalē un Vidzemē, citur nokrišņu nebūs. Tomēr dienas laikā ik pa brīdim sauli nomainīs lietus. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 16, plus 19 grādiem.