Brīvdienas būs samērā vēsas

Šajā nedēļas nogalē starp mākoņiem spīdēs saule, taču gaiss vairs nebūs tik silts kā līdz septembra vidum, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Vējam iegriežoties no ziemeļiem, gaisa temperatūra ir pazeminājusies un šodien tā būs ap plus 14, plus 15 grādiem, vien Kurzemē pakāpsies par kādu grādu augstāk - līdz plus 17 grādiem. Arī rīt, 18.septembrī, maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 13, plus 15 grādiem, vien saule spīdēs vairāk.



Nakts uz svētdienu būs pārsvarā apmākusies, tāpēc gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 4 grādiem - zemākās temperatūras būs valsts austrumu rajonos, tikmēr Kurzemē, jūras piekrastē gaisa temperatūra vietām nebūs zemāka par plus 10 grādiem.

Rīgā sestdien un svētdien debesis pārsvarā būs mākoņainas, tomēr starp mākoņiem spīdēs arī saule. Maksimālā gaisa temperatūra abas dienas būs ap plus 15 grādiem.

Lai arī debesis būs apmākušās, nokrišņi joprojām netiek prognozēti.