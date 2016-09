Cer jau drīz atgriezties Šarm eš Šeihā

Latvijas iedzīvotāji, atnākot rudenim, arvien biežāk dodas uz siltajām zemēm. Pēc tūroperatoru novērojumiem pēdējo gadu iecienītākais galamērķis ir Ēģipte, taču sliktais drošības stāvoklis atsevišķos šīs valsts reģionos pamatīgi ierobežo ceļojumu iespējas, piektdien vēsta laikraksts Diena.

2015.gada 31.oktobrī Ziemeļsīnāja provincē avarēja lidmašīna, kas bija ceļā no Šarm eš Šeihas uz Sanktpēterburgu. Ņemot vērā notikušo, daļa aviokompāniju ir pārtraukušas lidojumus uz Šarm eš Šeihu un no tās. Iepriekš tas bija ļoti iecienīts galamērķis. Joprojām nav pietiekamas informācijas par pārlidojumu drošību šajā reģionā, tāpēc Ārlietu ministrija (ĀM) aicina ceļotājus atturēties no konkrētās lidostas izmantošanas.

Tūrisma firmas Tez Tour pārstāvis Konstantīns Paļgovs ir pārliecināts, ka visa nozare gaida pozitīvas ziņas no Civilās aviācijas aģentūras (CAA), kas atļautu atsākt vest tūristus uz Šarm eš Šeihu. Šim apgalvojumam piekrīt arī Novatours valdes loceklis Leonīds Močeņovs: "Nemitīgi sekojam līdzi situācijai, regulāri konsultējamies ar ĀM un citiem mūsu partneriem. Tiklīdz būs informācija, ka var lidot, esam gatavi to darīt."

Paļgovs uzskata, ka situācija kūrortā jau kādu laiku ir mierīga, tāpēc cer, ka lidojumi atsāksies nākamā gada pavasarī. Turklāt viņš esot novērojis, ka ārvalstu firmas šai sezonā veido programmas, kurās iekļauj ceļojumus uz Šarm eš Šeihu, to varot uzskatīt par signālu.

Savukārt CAA pārstāve Dace Reichmane norāda, ka pēc pēdējām ziņām drošības pasākumu līmenis tur joprojām ir neapmierinošs. Viņa gan atzīmē, ka CAA nesaka kategorisku "nē" lidojumiem šajā virzienā, tikai līdzīgi kā ĀM neiesaka turp doties, galavārdu atstājot pašu aviokompāniju ziņā.

