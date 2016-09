Ceturtdien turpinās līt; piekrastē pūtīs brāzmains vējš

Ceturtdien Latvijā joprojām vietām gaidāms lietus, bet jūras piekrastē pūtīs brāzmains vējš, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

No rīta daudzviet būs neliels mākoņu daudzums un brīžiem skaidrosies, tomēr uz pēcpusdienu debesis nomāksies un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas piekrastē brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14, plus 16 grādu robežās.



Rīgā no rīta gaidāms neliels mākoņu daudzums un dažbrīd skaidrosies, lietus tiek prognozēts pēcpusdienā, un tas nebūs ilglaicīgs. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 16 grādiem.