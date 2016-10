Ceturtdienas rītā ugunsgrēkā Talsu novadā cieta cilvēks

Talsu novadā, Laidzes pagastā, ceturtdien dzīvojamās mājas ugunsgrēkā ar dūmiem saindējis apmēram 40 gadus vecs vīrietis, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Izsaukums uz negadījuma vietu saņemts plkst. 4:09. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienstāvu dzīvojamai mājai pusotra kvadrātmetra platībā deg grīda un malka, kas atradās pie plīts. Ugunsgrēkā cieta apmēram 40 gadus vecs vīrietis, kurš bija saindējies ar degšanas produktiem un tika hospitalizēts. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 4"59.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, lapas, zari, malka, kūdra un ogles, riepas, malkas šķūnis, saimniecības ēka, pirts, sodrēji divu ēku dūmvados. Platības ziņā lielākais ugunsgrēks bija izcēlies Zilupes novada Zaļesjes pagastā, kur 120 kvadrātmetru platībā ar atklātu liesmu dega vienstāvu koka saimniecības ēka. Izsaukums uz notikuma vietu tika saņemts plkst. 12.23 un plkst. 16.59 ugunsgrēks tika likvidēts.

Vakardien ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpnēm izcēla divus noslīkušus cilvēkus – Limbažu novada Viļķenes pagastā no dīķa izcelts apmēram 22 gadus vecs noslīcis vīrietis, savukārt Viesītes novada Rites pagastā no dīķa izcelta apmēram 60 gadus veca noslīkusi sieviete. Abos gadījumos noslīkušie cilvēki nodoti Valsts policijas darbiniekiem.

Palīdzot nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem, vakardien ugunsdzēsēji glābēji Rīgā kādas privātmājas pagrabstāvā notvēra tur iekļuvušu sesku un nogādāja veterinārajā klīnikā.



Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 37 izsaukumus – 19 uz ugunsgrēku dzēšanu un 13 uz glābšanas darbiem, bet pieci no izsaukumiem bija maldinājumi.