Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) aicina vecākus ar bērniem pārrunāt satiksmes drošības pamatprincipus, pievēršoties gan gājēju, gan pasažieru drošībai un īpašu uzmanību veltot drošības jostu lietošanas nepieciešamībai, aģentūrai LETA pavēstīja CSDD.

CSDD norādīja, ka statistika šajā jomā ir biedējoša - ne visi vecāki ikdienā automašīnā piesprādzē savas atvases. Pērn laika posmā no 1.janvāra līdz 4.augustam ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši četri bērni, savukārt šogad tādā pašā laika posmā bojā gājuši divi bērni vecumā līdz 15 gadiem. Kaut arī negadījumos bojā gājušo bērnu skaits ir sarucis, tomēr cietušo bērnu skaits ir audzis, piemēram, gandrīz dubultojies ceļu satiksmes negadījumos cietušo bērnu skaits (35 cietušie 2015.gadā pret 61 cietušo šogad), kuri vadījuši kādu no transportlīdzekļiem – velosipēdu, mopēdu, kvadriciklu u.c.

"Ņemot vērā, ka daļa bērnu ikdienā uz skolu dodas kājām vai brauc ar velosipēdu, CSDD atgādina par vienkāršām lietām, kas bērna skolas gaitas padarīs drošākas. Tāpat vienmēr jāatceras, ka bērni mācās no vecākiem, tāpēc jārāda viņiem labs piemērs. Līdz 10 gadu vecumam pārvietoties ar velosipēdu bērns drīkst tikai pieaugušo pavadībā. Pārrunājiet ar bērnu ceļa zīmes un to nozīmi, krustojuma šķērsošanas jautājumus, pamatpienākumus satiksmē un velosipēdu vadītāju atrašanos ceļu satiksmē. Gādājiet, lai bērnam galvā būtu aizsargķivere. Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka aizsargķivere ir obligāta bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. Tāpat CSDD aicina bērnus bez maksas iegūt velosipēdista apliecību (to var darīt, sākot no 10 gadu vecuma), nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības testu. Savukārt mopēda vadītāja apliecību var iegūt no 14 gadu vecuma," klāstīja CSDD.

Vienlaikus direkcijā aicina bērniem-gājējiem izvēlēties pēc iespējas drošāku ceļu uz skolu, pirms tam ar bērnu to izstaigājot un norādot uz vietām, kuras var būt bīstamas. "Izskaidrojiet bērnam, kā pareizi šķērsot gājēju pāreju un krustojumu, pastāstiet, ka automašīna nespēj uzreiz apstāties, tāpēc ir jābūt īpaši piesardzīgam. Atgādiniet arī, lai bērns nespēlētos ar mobilo telefonu, nelietotu audioierīces, sevišķi austiņas," skaidroja CSDD.

Savukārt, vedot bērnu uz skolu ar auto, jāparūpējas, lai iekāpšana un izkāpšana no auto vienmēr būtu tajā ceļa pusē, kurā atrodas skola, turklāt pa ietvei tuvākajām - labās puses - durvīm. Kā liecina CSDD veiktais pētījums, gandrīz piektā daļa jeb 18% vecāku atzīst, ka pārvadā savus bērnus, neizmantojot drošības jostu. Tikai konsekventi ievērojot drošības pasākumus, avārijas brīdī var tikt glābtas cilvēku dzīvības. CSDD atgādina - bērnu, kura augums nepārsniedz 150 centimetrus, automašīnā drīkst pārvest, tikai un vienīgi piesprādzētu ar drošības jostu, bērna vecumam un svaram piemērotā sēdeklītī vai uz bērna svaram atbilstoša paliktņa.

Lai palīdzētu bērniem apgūt jautājumus par drošību uz ceļiem, ikvienam interesentam ir pieejama CSDD bērnu mājaslapa www.berniem.csdd.lv, kurā var apgūt satiksmes pamatprincipus par gājēju, pasažieru un velosipēdistu drošību.

Tāpat, lai šajā mācību gadā mazajiem satiksmes dalībniekiem mācītu par satiksmes drošību uz ceļiem, CSDD izstrādājusi mācību materiālu sākumskolām - grāmatu Mans drošais ceļš kopā ar luksoforiņu, kuru bez maksas saņems ikviens pirmklasnieks.