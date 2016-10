Piektdienas rītā Daugavpilī novērots pirmais sniegs, novēroja aģentūra LETA.

Sniegpārsliņas ir pavisam mazas, un kaut cik manāma sniega sega uz zemes pagaidām neveidojas.

Jau ziņots, ka šodien dienas laikā temperatūra nebūs augstāka par plus 7 grādiem. Debesis būs mākoņainas, un skaidrosies vien brīžiem. Maksimālā gaisa temperatūra dienas laikā būs plus 3, plus 7 grādu robežās.