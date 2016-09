Saeimas deputāti ir atsākuši darbu rudens sesijā. Ceturtdien notiks pirmā Saeimas sēde pēc deputātu vasaras brīvdienām. Precīzāk ir to dēvēt par sesiju starplaiku. Parlamentāriešiem vasarā atvaļinājums nepienākas, un par šiem diviem mēnešiem - jūniju un augustu - viņi saņem gan atalgojumu, gan arī transporta izdevumu un dzīvojamo telpu īres kompensācijas, pirmdien vēsta laikraksts Diena.

Kad pagājušajā nedēļā aģentūra LETA ziņoja, ka deputāti jūlijā kompensācijās saņēmuši 24 765 eiro, no kuriem 16 786 eiro ir kompensācijas par transporta izdevumiem, šķita interesanti noskaidrot, kā tautas kalpi ir izmantojuši šo naudu. Kompensāciju apmērs tiek noteikts atkarībā no tā, cik tālu no Rīgas deputāts dzīvo. Tā tiek izmaksāta tikai tad, ja deputāts var apliecināt, ka viņam ir bijuši minētie tēriņi. Tiesa, jūlijā deputāti nav iztērējuši visu kompensācijām paredzēto summu, kas bija 33 921 eiro.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), kura strādāja arī vasarā, atgādināja, ka uz deputātiem neattiecas Darba likums un viņiem atvaļinājuma nav. Uz vaicāto, kur ir tā robeža, kad viņi beidz pildīt amata pienākumus un valsts atbalstu, iespējams, izmanto privātām vajadzībām, Mūrniece atbildēja - deputāti ir tautas vēlēti pārstāvji, un tas lielā mērā ir viņu sirdsapziņas jautājums. Taču par katru braucienu politiķi atskaitās, norādot brauciena mērķi. Saeimas priekšsēdētāja arī pati vasarā ir piedalījusies pasākumos ārpus Rīgas, un viņai pat ir prieks tajos redzēt deputātus, lai nav tā, ka par vēlētājiem viņi atceras tikai vēlēšanu gadā. Bijuši pasākumi, kuros gribējies sastapt vairāk Saeimas kolēģu, piemēram, politiski represēto salidojumā Ikšķilē.

Pieredzējušais politiķis Jānis Ādamsons (Saskaņa), sazvanīts mežā sēņojot, nevarēja atminēties, kad vēl būtu bijusi tāda vasara, kurā netiek sasaukta neviena Saeimas ārkārtas sesija. Viņš dzīvo Suntažos un jūlijā kompensācijā saņēmis 465 eiro. Dažas reizes bijis arī Rīgā, taču lielākie degvielas tēriņi sanākuši, braucot pa Vidzemes vēlēšanu apgabalu, jo cilvēki viņu aicinot tikties.



