Diena būs silta un bez ievērojamiem nokrišņiem

Ceturtdien, pirmajā skolas dienā, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, kā arī diena būs silta, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Rīts lielākajā daļā Latvijas būs apmācies, saule uzspīdēs vien vietām Latgalē. No rīta gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu robežās. Turpmākajās stundās vietām caur mākoņiem uzspīdēs saule un kļūs siltāks.

Dienas vidū un pēcpusdienā mākoņu sega kļūs retāka un jau daudzviet spīdēs saule, kā arī gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 21, plus 25 grādiem. Pēcpusdienā skaidras debesis būs vietām Vidzemē un Latgalē, kā arī Kurzemē.

Neliels lietus iespējams vien pašā vakarā Vidzemes ziemeļos.

Arī Rīgā rīts būs apmācies un gaisa temperatūra būs ap plus 15 grādiem. Ap pusdienlaiku un pēcpusdienā starp mākoņiem parādīsies arī saule un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 23 grādu atzīmi.