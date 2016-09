FKTK mājaslapā skaidro politiski nozīmīgu personu padziļinātu pārbaudi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apkopojusi un mājaslapā publicējusi biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par komercbanku klientu anketēšanu un politiski nozīmīgu personu padziļinātu pārbaudi korupcijas risku novēršanas nolūkos.

FKTK mājaslapas sadaļā "Komercbanku klientu anketēšana, PNP statuss" pieejama informācija par anketēšanas nolūku, padziļinātu klienta izpēti, klienta atbildību, atbildot bankai uz jautājumiem, kā arī skaidrota politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un cieši saistītas personas definīcija.

Jau ziņots, ka martā stājās spēkā izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, mainot politiski nozīmīgas personas definīciju. Līdz ar to visu banku pienākums Latvijā ir noteikt, kuri no klientiem un klientu patiesajiem labuma guvējiem ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām saskaņā ar jauno kārtību, lai mazinātu korupcijas un naudas atmazgāšanas riskus.

Bankas ziņā ir noteikt, kādu instrumentu banka izmantos klientu izpētes nodrošināšanai. Nav noteikts, ka tai noteikti jābūt anketai. Banka drīkst izmantot arī citus informācijas iegūšanas veidus, svarīgākais ir izpildīt likuma prasību un pārzināt savu klientu. Tomēr anketēšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā iegūt informāciju par to, vai bankas klients nav politiski nozīmīga persona vai ar to cieši saistīta persona, tad šādu anketēšanu veiks lielākā daļa Latvijā darbojošās bankas, skaidro FKTK.

Visa informācija, ko klients sniedz bankai, tiek izmantota tikai bankas vajadzībām, lai pildītu likumā noteiktos uzdevumus. Banku pienākums ir garantēt visu savu klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, uzsver FKTK.