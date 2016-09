Šodien gaidāma silta diena bez nokrišņiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Pārsvarā no rīta un arī dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. No rīta atsevišķos rajonos veidosies migla ar redzamību 200-500 metri.

Minimālā gaisa temperatūra no rīta būs no plus 13 līdz plus 16 grādiem, vietām, galvenokārt austrumos, no plus 10 līdz plus 12 grādiem. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu viens līdz pieci metri sekundē.

Gaisa temperatūra dienā sasniegs no plus 20 līdz plus 25 grādiem, piekrastē - no plus 18 līdz plus 21 grādam. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu divi līdz septiņi metri sekundē.

Arī Rīgā diena būs bez nokrišņiem, pūtīs rietumu puses vējš ar ātrumu divi līdz seši metri sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra Rīgā no rīta būs no plus 14 līdz plus 16 grādiem, bet maksimālā temperatūra dienā sasniegs plus 20 līdz plus 22 grādus.

Medicīniskais laika tips būs 2. - labvēlīgs.