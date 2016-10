Inčukalna krātuvē iesūknēta apkures sezonai nepieciešamā dabasgāze

Otrdien, 4. oktobrī, AS Latvijas Gāze pabeidza dabasgāzes iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (IPGK). Tuvākajās dienās plānots uzsākt dabasgāzes piegādes no krātuves, portālu Diena.lv informēja Latvijas Gāzes preses sekretār Dace Baltābola.

Šogad krātuvē iesūknēti 1,25 miljardi kubikmetru dabasgāzes. Kopējais aktīvās gāzes uzkrājums IPGK ir 1,53 miljardi kubikmetru, kas ir 66,5% no krātuves maksimālā iespējamā apjoma - 2,3 miljardiem kubikmetru.

Paredzētais dabasgāzes daudzums Latvijas dabasgāzes lietotājiem Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir pietiekams, lai 2016./2017. gada apkures sezonā pilnībā nodrošinātu Latvijas dabasgāzes lietotāju gāzes patēriņu.

Apkures sezonas laikā visa dabasgāze Latvijas patēriņam tiek piegādāta no krātuves. Vasaras laikā patērētājiem dabasgāze tiek piegādāta tieši no Krievijas pārvades sistēmas, vienlaicīgi to sūknējot krātuvē. Iesūknēšana parasti ilgst no aprīļa līdz oktobrim, savukārt izsūknēšana no oktobra līdz martam vai aprīlim.

Krātuve tika nodota ekspluatācijā 1968.gadā un tās mērķis ir uzkrāt dabasgāzi apkures sezonai, kuras laikā ievērojami pieaug dabasgāzes patēriņš un attiecīgi nav iespējas pietiekamos apjomos piegādāt kurināmo pa maģistrālajiem cauruļvadiem.