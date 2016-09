Inovācija vai jomas graušana

Nevienlīdzīgi noteikumi



Pašlaik šādus kopbraukšanas pakalpojumus, tiesa gan, piedāvājot sadarbību tikai ar licencētām taksometru kompānijām, sniedz Taxify, jo pašreizējā likumdošana neļauj privātiem autovadītājiem nodarboties ar pasažieru pārvadājumiem. Savukārt likuma grozījumi paredz, ka Taxify varēs sadarboties ne tikai ar taksometru kompānijām, bet arī privātiem autovadītājiem. Turklāt Latvijā plāno ienākt vēl viena kopbraukšanas kompānija Uber, kuras darbības pamatā arī ir sadarbība ar privātiem autovadītājiem.Dienas aptaujātie nozares uzņēmēji par iesniegtajiem grozījumiem ir sašutuši un prognozē, ka šāda veida pakalpojumi izkropļos un degradēs tirgu. Galvenā problēmas būtība - nevienlīdzīgi spēles noteikumi pēc būtības vienādiem pakalpojumiem, kas privātajiem kopbraucējiem rada nozīmīgas konkurences priekšrocības, tā rezultātā tie var klientiem piedāvāt draudzīgāku cenu. Uzņēmēji uzsver, ka neiebilst pret Taxify sadarbību ar licencētām taksometru kompānijām, jo tur visiem ir vienādi noteikumi.

Citādi ir ar privātajiem autovadītājiem, kuriem nav izvirzītas īpašas prasības pret automašīnas aprīkojumu, nav jāpērk licences, kas ir nepieciešamas katrai administratīvajai teritorijai. Pārvadātājam, kurš vēlas strādāt visā Latvijā, katram taksometram nepieciešams vairāk nekā simt licenču - katrai pašvaldībai sava. Turklāt taksometru kompānijām saviem darbiniekiem jānodrošina vismaz minimālā alga, jāmaksā visi nodokļi. Jānorāda, ka daudzas no šīm izmaksām atkritīs privātajiem autobraucējiem, līdz ar to viņu cenas varēs būt daudz zemākas. Nozares uzņēmēji uz argumentu, ka klienti par to tikai priecāsies, norāda uz neiekasētajiem nodokļiem. Turklāt taksometru kompāniju pārstāvji uzsver, ka dispečeru dienesta aizvietošana ar mobilā tālruņa aplikāciju nav nekāds revolucionārs jaunums, ko piedāvā tikai Taxify vai Uber. Pašlaik daudzas taksometru kompānijas līdztekus mašīnas izsaukšanai, zvanot dispečeru centram, piedāvā arī mašīnu izsaukt ar aplikācijas palīdzību.



Atbildība par kvalitāti

Rīgas Taksometru parka valdes priekšsēdētājs Kaspars Muižnieks Dienai stāsta, ka nav pret modernajām tehnoloģijām (arī Red Cab iespējams izsaukt ar aplikācijas palīdzību) vai kopbraukšanas principu. Taču negodīgi, uzsver Muižnieks, ir tas, ka privātie autobraucēji ar kopbraukšanu gūs peļņu, tātad faktiski tie ir tie paši taksometra pakalpojumi, tikai kopbraucējiem ir atviegloti noteikumi. Piemēram, nav noteikts obligātais automašīnu aprīkojums, arī regulāras automašīnu tehniskās apskates klasiskajiem taksometriem ir noteiktas daudz biežākas, nemaz nerunājot par izdevumiem par licencēm. Muižnieks arī norāda, ka konkurence taksometru nozarē jau tā ir ārkārtīgi augsta, jo "piedāvājums trīs reizes pārsniedz pieprasījumu". Vidējais rādītājs Eiropas lielajās pilsētās ir viens taksometrs uz 1000 iedzīvotājiem, bet saskaņā ar Rīgas domes Satiksmes departamenta datiem 2014.gadā Rīgā bija 2,58 taksometri uz 1000 iedzīvotājiem.



Muižnieks stāsta, ka klasiska kopbraukšana ir gadījumos, kad cilvēks mēro ceļu, piemēram, no Rīgas uz Liepāju un vēl trim citiem cilvēkiem piedāvā braukt kopā un dalīt mašīnas degvielas un amortizācijas izmaksas. Taču, ja mašīna brauc pēc cilvēka uz viņa norādīto adresi un ved pa viņa noteikto maršrutu, tas ir klasisks pasažieru pārvadājums neatkarīgi no tā, kā mašīna izsaukta, un tam nepieciešama licence, norāda Muižnieks. Viņš arī uzdod jautājumu, kas gadījumos, ja klasiskos pasažieru pārvadājumus sniegs privātie autobraucēji, atbildēs par pakalpojumu kvalitāti.

Taksometru kompānijas Alviksa izpilddirektors Sergejs Matvejenko min, ka neiebilst pret Taxify sadarbību ar licencētām takšu kompānijām, taču privātie autobraucēji jau ir cits stāsts, jo tur veidojas negodīga konkurence. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivo Ošenieks to dēvē par tirgus atvēršanu, kur dažādiem tā dalībniekiem būs atšķirīgi noteikumi un privātajiem autovadītājiem būs nozīmīgas konkurences priekšrocības. Gan Ošenieks un Muižnieks, gan Baltic Taxi konsultants un taksometru nozares eksperts Jānis Naglis izsaka bažas, ka visi līdz šim nelegālie pasažieru pārvadātāji kļūs par kopbraucējiem.



Vēl būs diskusijas

Viens no deputātiem, kurš grozījumus iesniedza Saeimā un kurš vienlaikus ir arī Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, Vilnis Ķirsis Dienai stāsta, ka par grozījumiem vēl būs diskusijas Saeimā, tāpēc vēl nevar pateikt, kāds izskatīsies to gala variants. Taču viņš uzsver, ka nav paredzēts sniegt priekšrocības privātpersonām, kurām būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējām un jāmaksā visi nodokļi. Deputāts uzskata - tā kā taksometra izsaukšana un norēķināšanās par pakalpojumu notiks digitālajā vidē, izsekot līdzi, vai tiek nomaksāti nodokļi, būšot ļoti viegli. "Saeima vēl arī lems, vai kopbraucējiem būtu jānosaka minimālais braukšanas stāžs, kādām jābūt minimālajām prasībām automašīnai. Tas viss vēl ir lemšanas procesā, un man grūti pateikt, kāda izskatīsies iesniegto grozījumu gala redakcija. Taču šāds kopbraukšanas bizness ir inovatīvas ekonomikas pazīme," skaidro Ķirsis.

Viņš arī norāda, ka grozījumu pamatā likts Igaunijas likumprojekts, kurš pagaidām tiek apspriests šīs valsts parlamentā, un Ķirsis akcentē, ka Latvijā notiek tieša Igaunijas likumprojekta normu pārņemšana.