Īsa pamācība krāpniecībā   

Nav noslēpums, ka Latvijā ārzemju autoru darbu tiesības ir samērā vāji aizsargātas. Par lielisku ilustrāciju šim apgalvojumam un starptautisku skandālu parūpējusies kāda mistiska Latvijā reģistrēta izdevniecība, kas, cerot uz vieglu peļņu, izdevusi divas grāmatas tā sauktajā erotisko romānu kategorijā: Kaisles nokrāsas un Mīlas nokrāsas. Grāmatas nav pārlieku populāras, un, kā raksta kāda grāmatu lasītāja blogā LasmaBooks, "atelpa no labām grāmatām arī laikam nepieciešama".

SIA Logocops reģistrēta 2014. gadā, bet pie grāmatu izdošanas ķērusies tikai pagājušajā gadā, kad tās paspārnē tapušas divas minētās grāmatas. Grāmatas noformējums veikalā starp citiem Greja piecdesmit nokrāsu līdziniekiem īpaši neizceļas. Taču, jau atverot to, uzmanību piesaista vieta, kur parasti ir minēts autora vārds, izdevniecība, redaktors, tulkotājs u. tml. Nokrāsu sērijas iekšlapā ir norādīta tikai izdevniecība, grāmatas ISBN un UDK kods. Nekur arī nav atrodama informācija nedz par norādīto autori Katarīnu Redu, nedz izdevniecību.

Iemels tam ir vienkāršs – tāda Katarīna Reda neeksistē. Taču eksistē vācu autore Katrīna Teilore, kurai ir grāmatu sērija Mīlas krāsas (Colours of Love), kā arī sērija Daringemhola (Daringham Hall), kuru Latvijā izdod Zvaigzne ABC.

Pirmie šo dīvainību piefiksēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) darbinieki. Grāmatniecības nozarē strādājošie pieļauj iespēju, ka cits autora vārds minēts, lai izdevniecība varētu izvairīties no autortiesību līgumiem un samaksas īstajam autoram – šajā gadījumā Teilorei.

Apskatot angļu un vācu valodā pieejamās Teilores grāmatas un salīdzinot ar Latvijā izdoto Redas grāmatu, Diena secina, ka grāmata ir precīzs tulkojums, sakrīt pat novēlējums: "Veltījums B., bez kuras nebūtu tapusi šī grāmata". Tulkojums, aprakstot jaunās sievietes miesas priekus, lapu pa lapai precīzi seko oriģinālam. Diena arī sazinājās ar Bastei Lübbe AG, kura pārstāvis Kristiāns Štīve apliecināja, ka nevienai Latvijas izdevniecībai nav pārdotas tiesības izdot šo grāmatu sēriju.



Otrās Nokrāsu grāmatas 1. lapas. Kreisajā pusē Katrīnas Teilores grāmata (angliski), labajā pusē Katarinas Redas grāmata (latviski). Lai skatītu attēlu palielinājumā, nospiediet peles kreiso taustiņu uz tā!

Ofiss dzīvoklī

Logocops reģistrējis un tā vienīgais valdes loceklis ir 1993. gadā dzimušais Edgars Logins, par kuru uzņēmuma reģistra datubāzē nekādas papildu informācijas nav. Pats uzņēmums, kaut arī reģistrēts jau 2014. gadā, nav iepriekš veicis nekādu darbību. Lai gan Latvijā ir vairāki cilvēki ar šādu vārdu un uzvārdu, Dienai izdevās atrast "izdevēja" profilu portālā Draugiem.lv, taču 23 gadus vecais jaunietis portālā pēdējo reizi bijis 16. augustā. Arī uz Dienas virtuāli nosūtītajiem jautājumiem viņš neatbildēja.

Uzņēmums reģistrēts Juglas daudzstāvu ēkas dzīvoklī Kvēles ielā 15. Uz namruņa zvanu Logocops "ofisā" ap diviem dienā neviens neatbildēja, tāpēc Diena atgriezās kādas darbdienas vakarā. Tomēr arī pēc vairākiem zvaniem pie dzīvokļa durvīm neizdevās sastapt nevienu tajā dzīvojošo.



Ēka, kur vienā dzīvoklī reģistrēts SIA Logocops un Jumavas darbinieces firma

Taču ar to stāsts nebeidzās, jo, kā atklājās, izdevniecība ir saistīta ar kādu citu Latvijā labi pazīstamu grāmatu izdevēju – SIA Jumava. Kvēles ielas telpas ar "izdevēju" dala arī grāmatvedības firma 6KAPA9, kuras vienīgā valdes locekle un īpašniece ir 1970. gadā dzimusī Džaila Grēna – ilggadēja apgāda Jumava darbiniece, kā arī uzņēmuma SIA BUF līdzīpašniece kopā ar Jumavas vadītāja sievu Laimdotu Visocku. Dienas rīcībā ir arī informācija par Grēnas privāto saistību ar dzīvokli. Ar Loginu Grēnu, visticamāk, saista radniecība, jo Lursoft norādīts, ka Grēnas iepriekšējais uzvārds bijis Logina.

Kā deviņdesmitajos

Ar Jumavu Logocops saista arī fakts, ka grāmatas ISBN numuru LNB reģistrējusi Jumavas redaktore Liene Soboļeva, kura Dienai to atzina un sacīja, ka ISBN reģistrējusi citai izdevniecībai, jo viņa "zina, kā tas notiek". Atbildot uz jautājumiem par iespējamiem autortiesību pārkāpumiem, viņa uzsvēra, ka par to neko nezina, jo nav sanācis laika situāciju noskaidrot. Tomēr to, ka grāmata varētu būt saistīta ar Jumavu, neoficiāli apliecināja vairāki nozares pārstāvji, kāda grāmatnīcu tīkla pārstāvji arī atzina, ka šīs grāmatas veikaliem piegādā Jumava. Netieši par saistību liecina arī "misēklis", ka Jumavas interneta grāmatu veikalā Gramata24.lv pie šīm grāmatām kā izdevējs vienā gadījumā norādīta Jumava, bet otrā – J.L.V., izdevniecība, kurā 60,9% pieder Jumavas īpašniekam.



Ekrānšāviņš no Jumavai piederoša portālā Grāmata24.lv. Lai skatītu attēlu palielinājumā, nospiediet peles kreiso taustiņu uz tā!

LNB raksta tapšanas brīdī Dienai šo informāciju nekomentēja, jo arī bibliotēka Jumavai nosūtījusi vēstuli ar lūgumu paskaidrot dīvainības un oficiāli komentāri tiek solīti tikai pēc atbildes saņemšanas. Diena vairākkārt sazvanījās ar Jumavas īpašnieku un vadītāju Juri Visocki, kurš sākotnēji sacīja, ka nevar komentēt informāciju, jo par notikušo neesot dzirdējis, bet pieļāva, ka, iespējams, grāmatas piegādā Jumava, jo mazie izdevēji tās nodod viņiem. Tāpat Visockis pauda neizpratni, kāpēc tieši pašlaik tiek veidots tāds raksts. Vēlāk Diena saņēma lakonisku atbildi, kurā uzņēmuma vadītājs norāda, ka "ar SIA Logocops ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu. Kā sadarbības partnerim pasūtījām ISBN". Vaicāts par iespējamo ietekmi uz Jumavas reputāciju, viņš atbildēja, ka "noskaidros riskus, kas saistīti ar sadarbības partneri" un "izvērtēs tālākās sadarbības iespējas".

Grāmatnieku aprindu pārstāvji Diena sacīja, ka šādus gadījumus kopš 90.gadiem Latvijā nav novērojuši.

Visu Raivja Vilūna rakstu Zādzības nokrāsu grāmata lasiet ceturtdienas, 8.septembra laikrakstā Diena!