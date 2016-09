Kapu ierīkošanu Ķemeru nacionālā parka teritorijā, kāpās Lapmežciemā, Engures novada pašvaldība varētu sākt pēc dažiem gadiem, aģentūru LETA informēja pašvaldības izpilddirektors Imants Valers.

"Tas, ka ir veikti grozījumi Ķemeru nacionālā parka noteikumos, nozīmē tikai to, ka parka teritorijā aizsargājamajā zonā izņēmuma kārtā tiek atļauta lietošanas mērķa maiņa un kapu izveidošana. Pašvaldības kapiem iecerētais zemesgabals joprojām ir Ķemeru nacionālā parka īpašums. Tagad nākamais solis ir zemes iegūšana pašvaldības īpašumā," skaidroja Valers.

Savukārt pēc zemesgabala iegūšanas tiks izstrādāts tehniskais projekts un veikti pārējie darbi. "Paredzu, ka šīs birokrātiskās darbības var aizņemt pāris gadus," pauda pašvaldības pārstāvis.

Viņš vēl atturējās prognozēt kapa vietu skaitu un kapu ierīkošanas izmaksas, kas būs zināms pēc tehniskā projekta izstrādes.

Kā ziņots, valdība 6.septembrī bez diskusijām apstiprināja vides aizstāvju kritizētos Ķemeru nacionālā parka noteikumus, kuri paredz arī kapsētas izveidošanu Lapmežciema kāpās.

Noteikumu projekts tika iekļauts valdības sēdes A sadaļā, kas nozīmē, ka regulējums tiek pieņemts bez diskusijām, jo ir iepriekš saskaņots.

Par šiem noteikumiem iebildumus izteica biedrība "Par neskartu vidi nākamajām paaudzēm", kas uzskata, ka, maldinot sabiedrību, kapsētas ierīkošanas aizsegā tiks iznīcinātas nacionāli nozīmīgas dabas vērtības - atmežotas un izlīdzinātas piejūras kāpas, kas sastopamas tikai 1% Latvijas teritorijas.

"Izmaiņas noteikumos, kas tiek virzītas Ministru kabinetā, rada bīstamu precedentu valsts aizsardzībā esošo dabas vērtību iznīcināšanai," pārliecināta biedrība, kas norāda, ka, virzot šo ieceri, Engures novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir pieņēmusi vairākus negodprātīgus lēmumus, kurus tagad, līdz ar Ministru kabineta noteikumu pieņemšanu, iecerēts "legalizēt".

VARAM iepriekš skaidrojusi, ka kapsētas ierīkošana Lapmežciema pagastā tiek pieļauta kā izņēmums, jo šis pagasts pilnībā atrodas nacionālajā parkā un no vienas puses to ieskauj Rīgas jūras līcis, bet no otras puses - Kaņiera ezers. Ir jāņem vērā arī augstais gruntsūdens līmenis, kas būtiski ierobežo jaunas kapsētas vietas izvēli.

Kā skaidrots noteikumu projekta anotācijā, izņēmums kapsētu ierīkošanai paredzēts, lai saskaņotu dabas aizsardzības un teritorijas attīstības intereses, ņemot vērā, ka atsevišķas administratīvās vienības, piemēram, Lapmežciema pagasts, pilnībā ietilpst nacionālā parka teritorijā un nacionālā parka teritorijā ir iekļautas arī blīvi apdzīvotas vietas, kurās tradicionāli ir bijušas nelielas kapsētas.