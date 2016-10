KNAB vērtēs Krūmiņa izteikumus; politiķi atturīgi

Uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš ir viens no iesaistītajiem uzsāktajā kriminālprocesā par iespējamu partijas No sirds Latvijai un Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) nelikumīgu finansēšanu lielos apmēros. Komentējot to, viņš vairākās intervijās medijiem stāstījis gan par cilvēkiem, kurus viņš finansiāli atbalstījis , gan par, iespējams, citu personu varbūtējiem noziedzīgiem nodarījumiem . Krūmiņš nievājoši izteicies arī par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) amatpersonām, izsakot pārliecību, ka KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks vairs nekad nebūšot šajā amatā, ceturtdien lasāms laikrakstā Diena.