Konferencē spriedīs par starptautisko tiesību darbību krīzes laikā

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no 8. līdz 10. septembrim notiks prestiža Eiropas Starptautisko tiesību biedrības (European Society of International Law – ESIL) ikgadējā konference par tēmu “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā”, portālu Diena.lv informēja pasākuma rīkotāji.

ESIL konferences laikā dalībnieki apskatīs 20 globāla mēroga nozīmīgas starptautisko tiesību tēmas, piemēram, kiberdrošība, bēgļu krīzē, starptautisko tiesību loma krīžu situācijās un nākotnes perspektīvas, valstu pārvaldības izaicinājumi globālo krīžu situācijās, terorisms, jaunās bruņoto konfliktu formas, cilvēktiesības un minoritāšu tiesības krīžu apstākļos, ekonomikas un finanšu krīze, starptautisko tiesību loma 21. gadsimtā teritoriālo strīdu risināšanā.

Rīgas Juridiskās augstskolas profesore, Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele par ESIL konferences norisi Rīgā pauda - "Globālie izaicinājumi ir kļuvuši par mūsu ikdienu. Latvija ir pasaules daļa un mums ir jāpiedalās šo jautājumu risināšanā. Mums ir būtiski runāt par globalizācijas procesiem, par to tiesisko regulāciju un efektīvākajiem risinājumiem". Savukārt Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa- Egnere (Vienotība) norādīja - konferences norise ir Latvijas vārda ielikšana starptautisko tiesību pasaules kartē.

Konferencē piedalīsies vairāk nekā 420 juridiskās jomas pārstāvji no 43 valstīm, piemēram, Starptautiskās tiesas tiesnesis Džeimss Kraufords (James Crawford), Lietuvas Satversmes tiesas tiesnese Danute Jočiene, Francijas Valsts padomes viceprezidents Žans Marks Suvē (Jean-Marc Sauvé), Oksfordas universitātes profesore Katrīna Regvela (Catherine Redgwell), Tartu universitātes profesors Lauri Malkso (Lauri Malksoo) un asociētais profesors Renē Varks (René Värk), kā arī augsta līmeņa profesionāļi no Latvijas – Eiropas Komisijas Ģenerālsekretāra vietniece Ilze Juhansone, Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks, kā arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (Vienotība).

ESIL konferenci organizē Rīgas Juridiskā augstskola un Satversmes tiesa ar Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Eiropas Komisijas atbalstu.

ESIL konference notiks angļu valodā, savukārt ESIL konferences atklāšanas pasākumus 8. septembrī no plkst.9 līdz 13 būs iespēja klausīties arī franču valodā. Visas ESIL konferences diskusijas no Ziedoņa zāles no 8. līdz 10. septembrim būs iespēja vērot tiešraidē angļu valodā.