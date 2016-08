Krievijas Ārlietu ministrija (ĀM) trešdien nodēvēja par nepieņemamu pieminekļa padomju jūrniekiem nojaukšanu Limbažos, kā arī informēja, ka Krievija ir iesniegusi Latvijai notu par tā demontāžu.

"Mēs uzskatām pieminekļa padomju jūrniekiem nojaukšanu par nepieņemamu un pretrunā ar divpusējām vienošanām," trešdien žurnālistiem teica Krievijas ĀM oficiālā pārstāve Marija Zaharova.

Viņa norādīja, ka ar to domā 1994.gada 30.aprīļa vienošanos par Latvijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību. Šīs vienošanās 13.pants "Latvijas pusei noteic par pienākumu nodrošināt memoriālo būvju sakopšanu, labiekārtošanu un saglabāšanu", sacīja Krievijas ĀM pārstāve.

Viņa arī pavēstīja, ka Krievijas vēstniecība Rīgā nosūtījusi Latvijas ĀM notu saistībā ar šo gadījumu, taču Latvijas atbilde vēl nav saņemta.

"Atbilde no Rīgas vēl nav saņemta. Mēs ceram, ka Latvijas oficiālās iestādes maksimāli operatīvi reaģēs uz šo "kliedzošo" gadījumu," sacīja Zaharova.

Jau ziņots, ka biedrības Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa pagajušajās brīvdienās likvidējusi pieminekli, kas tika uzcelts padomju okupācijas laikā par godu PSRS jūrniekiem, kuri 1941.gadā nogalināja vairākus vietējos iedzīvotājus un paši gāja bojā kaujās pret latviešu nacionālajiem partizāniem.

Pēc biedrības Limbažu nodaļas priekšsēdētāja Gunāra Grīnberga teiktā, arhīva materiālos tiek minēts, ka šie jūrnieki nodarbojušies ar marodierismu un Limbažu iedzīvotāju slepkavošanu - tika noslepkavoti septiņi mierīgie iedzīvotāji.

Ņemot vērā to, ka piemineklis bija avārijas stāvoklī, pašvaldība deva biedrības Limbažu nodaļai atļauju to demontēt un labiekārtot teritoriju. Biedrība šim mērķim no valsts budžeta saņēmusi mērķdotāciju 8000 eiro apmērā.