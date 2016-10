Pagājušajā nedēļā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) aizturētais uzņēmējs, miljonārs Jūlijs Krūmiņš otrdien Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā Viens pret vienu apgalvoja, ka Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājai Aijai Orniņai nesen uzdāvinājis "divsimt, trīssimt tūkstošus".

To Krūmiņš izstāstīja, skaidrojot, kāpēc viņam nebūtu jēgas mēģināt, piemēram, dot kukuli Orniņai, jo viņa naudu no Krūmiņa var dabūt arī tāpat vien.

"Ja Orniņai šodien vajag vienu tūkstoti vai miljonu, tad viņa no manis to mierīgi var paņemt tūliņ. Es viņai tikko uzdāvināju divsimt, trīssimt tūkstošus. (..) Viņu tikko izmeta ārā no dzīvokļa Vecrīgā, es viņai iedevu dzīvokli Jūrmalā, neprasot nevienu kapeiku," izteicās Krūmiņš.

Līdz ar to uzņēmējs mēģināja apgāzt izskanējušo versiju, ka viņš varētu būt piedāvājis kādu labumu tiesnesei Orniņai, lai palīdzētu savam paziņam Jurim Miķelim kādas civillietas sakarā. Šādu versiju miljonārs vērtēja kā pilnīgi absurdu.

Krūmiņš piebilda, ka Orniņu pazīst jau sen un trīsreiz aicinājis viņu par sievu, bet tiesnese nav piekritusi, jo viņai patīkot savs darbs.

Jau ziņoja, ka nesen no amata tika atstādināta Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Orniņa, kurai piemērots aizdomās turētās statuss kriminālprocesā, kas saistīts arī ar Krūmiņu.

Kā sarunā ar aģentūru LETA pagājušajā nedēļā skaidroja tiesnese, minētajā lietā viņai tiek inkriminēta neizpaužamu ziņu izpaušana un "piedāvājuma pieņemšana" no Krūmiņa.

Vaicāta, vai kriminālprocess saistīts ar kādu konkrētu lietu, kas bija pie viņas izskatīšanā, Orniņa sacīja, ka tā neesot, turklāt viņa uzsvēra, ka Krūmiņu pazīst jau ilgus gadus un uzņēmējs nekad nav viņai piedāvājis kādus materiālus labumus, līdz ar to viņa nekad tādus nav varējusi pieņemt.

Tiesnese pieļāva, ka abi kriminālprocesi un visas šīs darbības ir saistītas ar grāmatu, kuru Krūmiņš patlaban raksta, pieļaujot, ka kāds bija noklausījies viņa sarunas.

Tikmēr LTV raidījums De facto pagājušajā nedēļā vēstīja, ka Krūmiņš varētu būt izmantojis labās attiecības ar Orniņu, lai palīdzētu paziņam kādas civillietas sakarā. Raidījumam neoficiāli bija kļuvis zināms, ka KNAB ir aizdomas, ka Krūmiņš mēģinājis izlīdzēt uzņēmējam Miķelim, kura ziedojums Zaļo un zemnieku savienībai arī pievērsis KNAB uzmanību partiju finansēšanas lietā. Orniņas vadītā tiesa skatījusi kādu ar Miķeli saistītu lietu.

De facto bija mēģinājis sazināties arī ar Miķeli un Eirobūve Latvija vadību, taču ne e-pastā, ne pa telefonu neviens neesot atsaucies.