Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) parakstījis rezolūciju satiksmes ministram Uldim Augulim (ZZS), aicinot steidzami sagatavot informāciju saistībā ar piedāvātajiem grozījumiem Autoceļu lietošanas nodevas likumā un Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Kā informēja Ministru prezidenta preses sekretārs Andrejs Vaivars, satiksmes ministram uzdots atkārtoti izvērtēt piedāvāto CO2 izmešu ierobežošanas mehānismu un vienlaikus piedāvāt risinājumu, kas neuzliktu nesamērīgu maksājumu slogu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, kuru rīcībā ir transportlīdzekļi, kas vecāki par septiņiem gadiem, piemēram, ieviešot paaugstinātu nodokļa/nodevas likmi par noteiktas luksusa klases transportlīdzekļu ekspluatāciju.

Premjers lūdz sniegt detalizētu izvērtējumu un skaidrojumu attiecībā uz gaidāmajām izmaiņām gan juridiskām, gan fiziskām personām, tostarp mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem, par plānotajām izmaiņām minētajos normatīvajos aktos, kuri paredz izmaiņas attiecībā uz nodokļu likmēm dažādu kategoriju transportlīdzekļiem, papildus sniegt informāciju par valdības sociālo un sadarbības partneru viedokli attiecībā uz piedāvātajām izmaiņām.

Satiksmes ministrijas iesniegtie grozījumi paredz no 2019.gada transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes diferencēt pēc spēkrata CO2 izmešu apmēra. Automobiļiem ar CO2 izmešu daudzumu līdz 50 gramiem uz vienu kilometru likme paredzēta 20 eiro, ar CO2 izmešu apmēru no 51 grama līdz 95 gramiem uz vienu kilometru likme - 48 eiro, bet ar izmešu apmēru no 96 gramiem līdz 115 gramiem uz vienu kilometru likmes apmērs - 69 eiro.

Automobiļiem ar CO2 izmešu daudzumu no 116 gramiem līdz 130 gramiem uz vienu kilometru nodokļa likme paredzēta 91 eiro, ar izmešu apmēru no 131 grama līdz 155 gramiem uz kilometru - 124 eiro, no 156 gramiem līdz 175 gramiem - 140 eiro, no 176 gramiem līdz 200 gramiem - 160 eiro, no 201 grama līdz 250 gramiem - 250 eiro, no 251 grama līdz 300 gramiem uz vienu kilometru - 360 eiro, no 301 grama līdz 350 gramiem - 490 eiro, bet no 351 grama - 640 eiro.