Latvijā diena paies bez nokrišņiem un gaiss sasils līdz plus 24 grādiem

Šodien Latvijā nokrišņi nav gaidāmi un kļūs vēl siltāks - maksimālā gaisa temperatūra būs plus 24 grādi, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Dienas laikā pūtīs ziemeļrietumu vējš. No rīta debesis pārsvarā būs apmākušās, pa brīdim uzspīdēs saule. Savukārt pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra sasniegs plus 19, plus 24 grādus.

Rīgā dienas pirmā puse būs apmākusies, pēcpusdienā debesis skaidrosies un turpmāko dienas daļu spīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra būs 21 grāds.