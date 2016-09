Latvijas Banka otrdien apgrozībā laiž nacionālo uzņēmēju nopelniem veltītu piecu eiro sudraba kolekcijas monētu Nacionālais uzņēmējs, aģentūrai LETA pavēstīja Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.

"Latvijas nacionālo uzņēmēju nopelniem veltītā eiro kolekcijas monēta ir cieņas apliecinājums viņu darbam un ieguldījumam valsts ekonomiskās neatkarības un nacionālās pašapziņas stiprināšanā," sacīja Silakalns.

Monēta ir desmitstūra formā. Tās priekšpuses (aversa) augšdaļā ir QR kods ar vēstījumu uzņēmēju nākamajai paaudzei, bet monētas aizmugurē (reversā) ir 25 reljefi izstrādātas skaldnes, kas simbolizē uzņēmējdarbībai veltītos gadus.

Monētas svars ir 30,3 grami, bet desmitstūra malas garums ir 12 milimetri.

Monētas maksimālā tirāža ir 3000 eksemplāru. "Ņemot vērā nelielo pārdošanai pieejamo monētu skaitu, lai dotu iespēju pēc iespējas lielākam interesentu lokam to iegādāties, to varēs iegādāties Latvijas Bankas kasēs, bet nevarēs iepriekš rezervēt," sacīja Silakalns, piebilstot, ka Latvijas Bankas kasēs viens pircējs varēs iegādāties vienu monētu.

Monētas cena Latvijas Bankas kasēs būs 67 eiro.

"Svinot Latvijas neatkarības atgūšanas gadadienu vai domājot par valsts nākotni, prātā paturams tas, ka valsts politiskā neatkarība nav iespējama bez tās ekonomiskās patstāvības, ko nodrošina arī nacionālie uzņēmēji, kuri rada darbvietas un maksā nodokļus. Valsts tautsaimniecības stabilitāte ir tās iedzīvotāju labklājības garants, un pamatus tai sāka veidot tie uzņēmīgie, drosmīgie un atbildīgie cilvēki, kuri tūlīt pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas dibināja uzņēmumus, veiksmīgi vadīja tos cauri valsts ekonomiskās attīstības līkločiem un tagad ar gandarījumu var atskatīties uz paveikto," atzīmēja Latvijas Bankas preses sekretārs.

Monēta kalta Lietuvas Lietuvos monetø kalykla. Kolekcijas monētas grafisko dizainu veidojis Paulis Liepa, bet plastisko veidojumu - Ivars Drulle.

Eiro kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.