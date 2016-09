Latvijas Universitāte (LU) ir spējusi pakāpties jaunākajā starptautiskajā QS World University Rankings reitingā, liecina dati QS University Rankings mājaslapā.

LU ir pirmā un vienīgā augstskola Latvijā, kas līdz šim iekļauta lielajā QS World University Rankings reitingā, kurā šogad apkopotas 916 pasaules labākās augstākās izglītības iestādes.

Iepriekšējos gados LU reitingā ierindojās 701.-800.vietā, kur atradusies kopš 2013.gadā, savukārt šogad LU reitingā pakāpusies līdz 651.-700.vietai.

No Baltijas valstīm reitingā iekļautas septiņas augstskolas, un tikai viena no tām atrodas Latvijā. Igaunija reitingā pārstāvēta ar divām augstskolām - Tartu Universitāte pasaules labāko augstskolu vidū ierindojās augstajā 347.vietā, piecos gados pakāpjoties no 501.vietas, bet Tallinas Tehnoloģiju institūts atrodas 601.-650.pozīcijā.

Reitingā iekļautas vēl arī četras Lietuvas augstākās izglītības iestādes, no kurām visaugstāk jeb 481.-490.vietā atrodas Viļņas Universitāte. Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte un Vitauta Dižā universitāte atrodas 701.-800.pozīcijā.

Reitinga pirmajā vietā ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā vietā - Stenfordas Universitāte, bet trešajā vietā - Hārvardas Universitāte. Visas šīs augstskolas atrodas ASV. Pirmajā reitinga desmitniekā ierindojušās augstskolas no ASV, Lielbritānijas un Šveices.

QS World University Rankings tiek veidots kopš 2004.gada. QS World University Rankings kopā ar Šanhajas ARWU un Times Higher Education reitingiem veido vienu no pasaules trim ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem. Tas tiek veidots, vadoties pēc vairākiem indikatoriem: pasaules mēroga reputācijas, augstskolu mācībspēku un darba devēju aptauju rezultātiem, citējamības, pasniedzēju un studentu skaita attiecības, kā arī ārvalstu studentu un mācībspēku īpatsvara.