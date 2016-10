Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina atsaukties visu asinsgrupu donorus, bet īpaši A+, 0-, 0+ asinsgrupu donorus.

VADC norāda, ka pašlaik tā krājumā ir tikai 20 A+ asins devas, 71 0+ asins devas un 31 0- asins devas.

Ceturtdien, 6. oktobrī, asinis ziedot iespējams Biķernieku kultūras namā, Saules 4, no plkst. 9 līdz 12; Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Torņkalna ielā 1, no plkst.12 līdz 15, kā arī VADC namā Rīgā, Sēlpils ielā 9, no plkst.8 līdz 18:30 un VADC Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41, no plkst. 8 līdz 15.

Savukārt piektdien, 7. oktobrī, asisndonori būs gaidīti Ogres kultūras namā, Brīvības ielā 15, no plkst.10 līdz 14; pie tirdzniecības centra Riga Plaza, Mūkusalas ielā 71 no plkst.10 kūdz 15 (specializētā autobusa izbraukums), kā arī VADC namā Rīgā, Sēlpils ielā 9, no plkst.8 līdz 14:30 un VADC Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41, no plkst. 8 līdz 15.

Lai nodotu asinis, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pie reģistrācijas asins nodošanai nepieciešams uzrādīt arī bankas konta numuru. Asins donori aicināti sekot līdzi jaunākajai informācijai VADC mājaslapā www.donors.lv vai sazināties, zvanot pa telefonu 6 7471472 vai 8000 0003.