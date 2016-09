Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) padome šodien nolēma atbalstīt protesta akciju rīkošanu pie Saeimas jau nākamajā nedēļā, 29.septembrī.

Akcijas devīze būs "Par tautas dzīvību". Pie Saeimas paredzētajā akcijā mediķi izspēlēs izrādi, kurā darbosies "Nāve" un "Tautas dzīvība". Pie Saeimas tiks sākta arī parakstu vākšana, lai atbalstītu vēstuli deputātiem, kurā būs izteiktas prasības palielināt finansējumu veselībai, kā arī brīdinājums politiķiem, ka, nepiešķirot medicīnai lielāku finansējumu, vēstuli parakstījušie cilvēki par viņiem vairs nebalsos. Parakstīties par vēstuli būs iespējams protesta akcijas laikā, kā arī pēc tam LVSADA birojā, arodbiedrības mājas lapā, kā arī, iespējams, medicīnas iestādēs.

Savukārt vēlāk, iespējams, 12.oktobrī vai 13.oktobrī, kad no Finanšu ministrijas (FM) nākamā gada valsts budžeta portfelis tiks nests uz Saeimu, pie parlamenta ēkas tiks izklāts "Nāves paklājs". Iespējams, ceļā no FM līdz Saeimai tiks izvietotas arī slimnieku gultas.

Pēc tam Saeimai tiktu iesniegti arī savāktie iedzīvotāju un mediķu paraksti par politiķiem paredzēto vēstuli.

Padomes sēdē šodien tika prezentēti arī akcijas logo, kurā parādījās zaļā un dzeltenā krāsa, kas ir arī Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) logo krāsas.

Jau vēstīts, ka, cerot uz pēdējā brīža pozitīvām izmaiņām, LVSADA padome 16.augustā nolēma vēlreiz aicināt valdību finansēt nozari atbilstoši labai starptautiskajai praksei un atkārtoti jautājumu par protesta akciju rīkošanu izskatīt šodien.

Kā sēdē skaidroja arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris, līdz 20.septembrim arodbiedrība vēlas redzēt savu prasību izpildi, pretējā gadījumā varētu tikt rīkotas protesta akcijas. Viena no arodbiedrības prasībām ir veselības aprūpes budžeta palielināšana 2017.gadā līdz 3,25% no iekšzemes kopprodukta (IKP), 2018.gadā - līdz 3,5%, 2019.gadā - līdz 3,75%, bet 2020.gadā - līdz 4% no IKP.

Tomēr valdība divas dienas vēlāk lēma, ka veselības nozarei nākamgad būs pieejami papildu aptuveni 45 miljoni eiro, nevis VM prasītie 70 miljoni.

Veselības ministre Anda Čakša uzsvērusi, ka, nesaņemot nozarei nepieciešamo finansējumu - 70 miljonus eiro -, arī nākamgad pacientiem būs jārēķinās ar garām rindām uz izmeklējumiem pie speciālistiem.